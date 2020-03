CRÓNICA DIRECTO

Espanyol y Atlético firmaron un justo empate. Un punto para cada uno que les deja indiferentes en sus luchar particulares. No le sirve al equipo blanquiazul para abandonar la última plaza de la clasificación liguera ni al rojiblanco para tomar aire en su pelea por clasificarse para jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Todos son finales para ambos equipos y no pueden permitirse perder puntos por el camino. Curioso que el segundo equipo menos goleado de la Liga, el Atlético de Madrid, que solo había encajado 18 tantos este año, tardara poco más de 20 minutos en encajar un tanto en Cornellá, territorio proclive para los visitantes, aunque desde la llegada de Abelardo el Espanyol ha dejado de perder en casa. El equipo colchonero estuvo a punto de unirse al Mallorca como los únicos que se dejan los tres puntos en su visita al feudo perico. No acaba de encontrar la tecla Simeone, que se encalla cada vez que juega lejos del Wanda Metropolitano. Una única victoria en sus últimos nueve desplazamientos era el bagaje con el que llegaba el Atlético y parecía haberse encaramado al mejor momento de la temporada, sucumbió en el menos indicado.

Ficha de partido Estadio: RCDE Stadium Espanyol 13 Diego López

18 Leandro Cabrera

17 Dídac

20 Bernardo

16 Javi López

10 Sergi Darder

8 Iturraspe

7 Lei Wu

23 Adri Embarba

4 Víctor Sánchez

11 Raúl de Tomás Atlético 13 Oblak

12 Renan Augusto Lodi dos Santos

15 Savic

18 Felipe Monteiro

23 Kieran Trippier

5 Thomas

6 Koke

8 Saúl

21 Carrasco

10 Correa

9 Morata Banquillo

12 Calleri

14 Melendo

22 Matías Vargas

24 Fernando Calero

34 Víctor Gómez Perea

3 Adrià Pedrosa

1 Andrés Prieto Banquillo

1 Adán

14 M. Llorente

20 Vitolo

19 Diego Costa

7 João Félix Sequeira

22 Mario Hermoso

24 Vrsaljko Goles Goles

Savic 23' (pp)

Saúl 46' Árbitro: Javier Alberola Rojas

Seguramente son los 20 millones de euros mejor invertidos por el Espanyol en la última década. La llegada de Raúl de Tomás ha lavado la cara del equipo y ha devuelto a la grada una ilusión perdida durante toda la temporada. El delantero fue clave ayer en el primer gol, tras un gran contraataque que comenzó Javi López con un cabezazo que disparó en velocidad a Wu Lei para que la pusiera dentro del área. Savic, presionado por RDT, batió a Oblak. 1-0 y gritos en la grada de «Si se puede», en alusión a la crítica situación que vive el espanyolimo en la clasificación liguera. De Tomás se hizo el dueño del partido, asumió los galones y contagió a sus compañeros. No solo generó peligro sio que abrió espacios, contemporizó el juego cuando fue necesario, dio pases vistosos y se adornó con caños, autopases y remates repletos de plasticidad.

Fue la mejor primera mitad del Espanyol esta temporada. En intensidad, combinación y creación de peligro. A pesar de que Abelardo no pudo contar con Marc Roca por lesión ni con David López por sanción. La alineación obligada de Iturraspe y David Sánchez en el doble pivote privó dotó de más músculo al centro del campo pero le privó de toque, lo que provocó un juego más largo de los de Abelardo, que sorprendió al dejar en el banquillo a Calleri, que llegaba de anotar tres goles en la Europa League. Simeone acusó la baja de Giménez y su equipo, que se vio superado por la presión e intensidad blanquiazul, también. Las ocasiones fueron pericas. Wu Lei (min. 3) y Bernardo (min. 4) pudieron adelantar al Espanyol antes del gol en propia puerta de Savic. Víctor Sánchez pudo colocar el segundo tras un tremendo disparo que Oblak desvió levemente con los dedos para que se estrellara en el larguero.

Pero como las alegrías en casa del pobre duran poco, encajó el Espanyol el empate en la primera jugada del segundo tiempo. Solo creaba peligro el Atlético a balón parado y así llegó el gol rojiblanco. Una falta centrada al área era despejada por Cabrera y Saúl, incomprensiblemente solo en la frontal del área, disparó seco sin que Diego López pudiera hacer nada por parar el balón. Empate y frío en la grada. Empezó a encontrarse cómodo el Atlético y Simeone empezó a mover el banquillo.

Entró Joao Felix y poco después Diego Costa. El entrenador argentino buscaba que el portugués jugara entre líneas y supiera encontrarle la espalda a la defensa local. Se afianzaron los colchoneros sobre el césped, se hicieron con la posesión y cercaron las inmediaciones de Diego López. Al Espanyol no le llegaba la camisa al cuello y el Atlético se dio cuenta. Un pase de la muerte estuvo a punto de acabar en gol en propia puerta de Javi López, en una jugada muy similar a la del primer gol blanquiazul. Tocado de muerte, el Espanyol empezó a jugar más con el corazón que con la cabeza, con acometidas estériles. Raúl de Tomás ya no era el de la primera parte. El Espanyol tampoco, aunque se rehizo en el último tramo. Melendo y Calleri aportaron aire fresco. Incluso Bernardo pudo marcar de cabeza a falta de cinco minutos y también sobre la bocina. Al final, sabiendo que el empate les servía de poco, ambos equipos se volcaron en ataque pero el marcador ya no se movió.