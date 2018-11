Selección española España, en tierra de nadie Inglaterra gana a Croacia, entra en la fase final de la Liga de las Naciones y deja fuera al equipo de Luis Enrique. Se cierra un 2018 que exige reflexionar

Enrique Yunta

Por culpa de sus propias torpezas, a España no le quedó otra que aparcar la película de turno de serie B y engancharse al fútbol ajeno durante la hora del café y la manta, pendiente el personal de un Inglaterra-Croacia que en cualquier otro momento hubiera sido del todo irrelevante por la hora y porque sí. Pero como la selección, después de un inicio prometedor en esta Liga de las Naciones, perdió sus dos últimos compromisos de mala manera, pasó a depender de lo que hicieran sus enemigos en este exigente grupo, igualado hasta el último suspiro en lo que se entiende como un acierto de la UEFA para darle cierta gracia a estas tardes internacionales. España necesitaba un empate en Wembley y se lo imaginó durante buena parte de la sobremesa, pero al final se quedó con la miel en los labios por culpa de una excelente reacción británica, más que merecido el premio para la joven tropa de Gareth Southgate. Kramaric, en el minuto 57, adelantó a los balcánicos, pero Lingard y Kane, en el 78 y en el 85, hicieron el 2-1 y llevaron a su selección a la final a cuatro de este novedoso torneo (del 5 al 9 de junio, en Portugal). No hubo carambola y España se queda en tierra de nadie, esa es su triste realidad en estos momentos de reconstrucción.

De la ilusión al chasco

Tampoco es un drama, no es como quedarse fuera de un Mundial o de una Eurocopa, pero sí que es cierto que la gente se ilusionó con la selección después del penoso chasco de Rusia. Con Luis Enrique, el pueblo se sumó a la tendencia optimista de septiembre, reconfortante con ese 1-2 ante Inglaterra en Wembley y con ese 6-0 de Elche contra Croacia, pero en octubre se tropezó en casa ante los británicos (2-3) y ahora, en noviembre, ha llegado la derrota dolorosa de Zagreb ante Croacia (2-3 el pasado jueves), demasiadas concesiones en el fútbol de alto nivel. Hay mucho por recorrer, es obvio, y la mejor noticia es que desde el vestuario se acepta esa necesidad.

El caso es que el duelo de Londres tuvo toda la emoción que reclamaba, y por momentos se alinearon los planetas para España. Al tomar la delantera Croacia, a los ingleses no les quedaba otra que volcarse porque incluso el empate con goles les llevaba a la segunda división de este nuevo torneo, y su entrenador, que es intervencionista y le ha dado forma a un grupo de chavales interesante, fue valiente y movió ficha. Empató Lingard en línea de gol después de un saque de banda que remató Kane, y el propio Kane, un delantero descomunal pese a que llevaba un puñado de encuentros sin marcar para su patria, se consagró como héroe al cazar un saque de falta lateral. El éxtasis inglés contrastaba con la decepción croata, que se expandía hasta Las Palmas y salpicaba al grupo de Luis Enrique.

Ahí, en el estadio Gran Canaria, España gestionó de mala gana un desapacible amistoso ante Bosnia que no interesaba a nadie más allá del propio técnico, mucho menos después del tortazo. No se llenó ni por asomo el campo, y no hay nada peor que eso. La selección sigue en ese tira y afloja, y no ayudan estas actuaciones irregulares a engancharse de nuevo al equipo. Luis Enrique insiste en que el proyecto es con vistas a la Eurocopa de 2020, pero hasta entonces no hay mucho con qué ilusionarse. Inglaterra, semifinalista en Rusia, tiene más motivos para hacerlo.

Se da carpetazo, al fin, a un 2018 desconcertante en donde ha pasado de todo. De ser la principal candidata a la estrella del Mundial, España dio síntomas preocupantes en la fase de preparación y se quedó sin jefe a dos días del debut en tierras rusas, un esperpento incomprensible. Con apuros se ganó a Irán, no se pasó del empate ante Marruecos y los penaltis hicieron justicia al enviar al equipo a casa en octavos. Con el golpe de timón de Rubiales, que se entregó en cuerpo y alma a Luis Enrique, hubo un destello que despertó el entusiasmo del pueblo, pero nada más lejos de la realidad. España está en el limbo porque no es más que un equipo como cualquier otro.