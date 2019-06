Fútbol - Mundial femenino España necesita una derrota ante China Ganar o empatar hoy supone cruzarse con EEUU. La derrota, evitarlas en octavos

España, salvo debacle, se clasificará esta tarde para los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia. Un nuevo paso para el futbol femino, que nunca ha logrado superar una fase de grupos en un Mundial. Le vale, prácticamente, cualquier resultado ante China, aunque se encuentra en una encrucijada en la que tanto ganar como perder le supone asumir ciertos riesgos que ponen en peligro su trayectoria en Francia. Una victoria o un empate, contando con que Estados Unidos, una de las máximas favoritas para granar el Mundial, venza o empate contra Suecia en su último partido del grupo, comportaría un enfrentamiento ante las americanas en la próxima eliminatoria. Perder, sin embargo, situaría a las españolas como una de las cuatro mejores terceras y le regalaría un cruce difícil, pero más asequible, aunque comporta el peligro de que un resultado inesperado en otro grupo dejara al combinado nacional fuiera del campeonato.

Este abanico de posibilidades ha abierto un debate en el equipo y en el entorno, que quiere evitar a toda costa el enfrentamiento ante Estados Unidos por el potencial del equipo americano. No obstante, tanto el entrenador como varias jugadoras quieren certificar la clasificación por la vía rápida y dejar de la do las especulaciones. «Queremos estar en octavos de final, y queremos estar ganando. Queremos ser primeras de grupo, tenemos opciones de serlo y queremos ganar. Estamos yendo a más. La progresión del equipo durante el torneo ha sido muy buena, demostramos que tenemos ritmo de Mundial», advirtió Jorge Vilda. No obstante, para que se produjera esta posibilidad, Alemania tendría que perder por un gol ante Sudáfrica y España ganar por dos o más a China. Algo muy complicado.

No hay que olvidar que el propio Vilda reconoció esta pasada semana que «esperamos resultados y manejaremos los datos». En el vestuario hay dudas, aunque el discurso oficial es pasar a octavos derrotando a China. «Vamos a salir a ganar porque no podemos especular con el resultado. No podemos pensar en lo que eso significaría después en los cruces sino simplemente en que es el resultado que nos mete en octavos», apunta la competitiva Mapi León, que descarta especular con los resultados ara evitar a la complicada Estados Unidos.

No quieren especular

«La idea es clara. Trabajamos para ganar a China.No podemos andar con cálculos porque te puedes quedar fuera y eso es lo que no queremos», aventuró Lola Gallardo, en un discurso secundado por Nahikari García: «Nuestra cabeza tiene que estar en el partido contra China, en vernos en octavos y luego pasará lo que tenga que pasar. Cuando haces cábalas, te equivocas. Tenemos que estar centradas en lo que nos viene el lunes. Va a ser un partido complicado, tenemos que sacarlo sí o sí y a partir de ahí veremos».