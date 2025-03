España, con medio pie en la Eurocopa sub-21

La selección española Sub-21 logró este jueves los tres puntos en su visita a Macedonia del Norte (0-1) en un partido en el que no destacó por su brillo habitual en el juego y que se decantó desde los once metros, con un penalti marcado por Hugo Duro en el minuto 83 y otro detenido por Josep Martínez a Mitrovski en el m.89.

España no se encontró cómoda en ningún momento. El 4-1-4-1 propuesto por Luis de la Fuente no cuajó sobre el terreno de juego y el equipo no logró hacerse con el control del juego. Esto, unido a un once inédito en el que solo Andrés Martín repetía respecto al último partido (1-1 contra Israel) hace 10 meses, mostró a un equipo aún por formar.

Aun así, un chispazo de magia de Riqui Puig con un pase filtrado en el minuto 20 rompiendo dos líneas del conjunto local la primera ocasión del partido aunque Dani Gómez se quedó a centímetros de llegar a un balón que atrapó un ágil Jankov.

Desde entonces, Macedonia del Norte se hizo con el dominio del encuentro y vivió en el campo de España, pero, más allá de una salida en falso de Josep Martínez, no generaron peligro. Es más, fue España, en otra demostración de la mayor calidad que atesora, quien volvió a avisar.

Carles Aleña en el minuto 36 sirvió el balón a la entrada por izquierda de Juan Miranda, quien la puso de primeras al segundo palo en un toque precipitado, sin dejar botar el esférico, que no encontró rematador en el segundo palo.

De la Fuente intentó cambiar el guion del partido cambiando al descanso al ‘9’, la posición que incluso en la ‘antigua’ generación de la Sub-21, la previa al coronavirus, dejaba más dudas en España. Los seis futbolistas que vieron puerta en el actual ciclo que comenzó en septiembre de 2019 - Dani Olmo (3); Manu García (2); Buñuel, Cucurella, Pedrosa y Óscar Rodríguez (1) no están, por diferentes motivos, en la lista.

Entró Hugo Duro, a la postre clave, quien recientemente confirmó su cesión desde el Getafe al Real Madrid Castilla , pero la fluidez no mejoró hasta pasada la hora de partido cuando el seleccionador español introdujo a Antoñín por banda izquierda con la clara misión de encarar y aportar la chispa que le faltó a España.

En el mismo parón se produjo el debut de Pedro González ‘Pedri’ con la Sub-21 a sus solo 17 años. El canario no entró mucho en juego, colocado escorado a la derecha, pero participó en la jugada inauguró el marcador combinando con Gonzalo Villar quien sirvió el balón a Pipa, lateral derecho, que se incorporó al ataque sorprendiendo y provocando el error de Serafimov agarrándole y cometiendo la pena máxima que convirtió Hugo Duro con maestría, engañando por completo al guardameta y ajustando al palo derecho.

Un 0-1 que no tardó en complicarse. Cuatro minutos más tarde, otra salida en falso de Josep Martínez en la que se llevó por delante a su compañero Zubimendi y con el brazo derecho tocó a Daci Erdon. Error que el propio guardameta del RB Leipzig se encargó de solventar deteniendo el disparo de Mitrovski, quien intentó repetir la fórmula de Hugo Duro pero el portero español le aguantó adivinándole el disparo.

El punto de suerte que has de tener en los penaltis sonrió a España en ambas áreas y desatascó así un partido que parecía abocado al 0-0 por la escasez de ocasiones e ideas en ataque. Tres puntos de oro que dejan al combinado de Luis de la Fuente con pie y medio en el Europeo del próximo verano, que se disputa en Hungría y Eslovenia, ya que lidera el Grupo 6 con 16 puntos por los 8 de Israel, con un partido menos y que ayer miércoles perdió contra el rival más débil del grupo -Islas Feroe (3-1).

LA FICHA DEL PARTIDO

0 - Macedonia del Norte: Jankov; Todoroski, Serafimov, Rufati, Antovski, Zdravkovski (Daci, m.85); Grozdanovski, Fazlajic (Ackovski, m.61), Mitrovski, Ristovski (Toshevski, m.72); y Churlinov (Jovanov, m.85).

1.- España: Josep Martínez; Pipa, Hugo Guillamón, Clemente, Miranda; Zubimendi (Moncayola, m.90); Andrés Martín (Antoñin m.69), Aleña (Gonzalo Villar, m.55), Riqui; Pozo (Pedri, m.69) y Dani Gómez (Hugo Duro, m.46).

Goles: 0-1, min.83: Hugo Duro.

Árbitro: Horatiu Fesnic (Rumanía) amonestó a Zdravkovski (m.32), Antovski (m.40),Serafimov (m.82) y a Churlinov (m.85) por parte de Macedonia y a Dani Gómez (m.15), Hugo Guillamón (m.84’) y Josep Martínez (m.85) por parte de españa.

Incidencias: Partido clasificatorio para el Europeo de 2021 disputado en el estadio National Arena Todor Proeski (Skopje, Macedonia del Norte).