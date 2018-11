CRÓNICA DIRECTO

Luis Enrique, seleccionador español, ha asegurado este sábado en la previa del amistoso España-Bosnia que «jamás» hará «un juicio público» a sus jugadores pese a derrotas como la encajada recientemente ante Croacia, cuya resaca trajo varias críticas hacia la actuación del portero David de Gea. «Es curioso cuando las críticas van personalizadas», ha resaltado. Es lo más destacado de una comparecencia en Las Palmas que ha dejado las siguientes frases del seleccionador:

Estado anímico del equipo: «El equipo está bien. Ayer pudimos analizar y hablar con ellos del partido anterior, pero el equipo tiene moral y ganas de darle la vuelta».

Partido extraño: «Es un amistoso y es cierto que hasta marzo no nos juntamos, pero es una prueba más que interesante e importante. Podremos a ver jugadores que no han tenido muchos partidos, es interesante por lo que a mí respecta».

De lo más alto a lo más bajo: «Es la vida profesional del futbolista, del entrenador, de todos los que nos dedicamos a estos trabajos con exposición pública. El que no sepa convivir con eso está lejos de una carrera longeva. Hay que aceptarlo y analizarlo para mejorar, es el único camino para mejorar».

¿Por qué dijo "esto es lo que hay"?: «Me refería a un sistema de puntuación, de la Liga de las Naciones y de jugar amistosos. Mis declaraciones son las que son. Creo recordar que me preguntaban por la competición en sí, y yo creo que es mejor que no haya amistosos y que haya partidos de competición muy altos como los que tenemos en nuestro grupo. Pero no busquéis doble contestación porque no la hay, suelo ser bastante directo.

Críticas a De Gea: «Lo que es ya no curioso, pero sí peculiar, es todo lo que significan las críticas. Es lógico y hay que aceptarlas, cuando van personalizadas resultan un poco curiosas. Esto es colectivo, a un portero no le marcan por estar más o menos acertado. El balón ha tenido que llegar ahí. Pero aceptamos las críticas, es la única manera de superar eso. De mis preferencias, no voy a pronunciarme. Mis actos hablaran más que mis palabras».

«Mirad una cosa. Ponerme ahora a enjuiciar a un jugador sería muy fácil. Yo lo miro en general. No haré un juicio público de ninguno de mis jugadores, jamás, y el primer responsable si un equipo no funciona es el entrenador».

«Podría ser un buen inicio para encontrar algunas soluciones. La selección juega muy diferente al Manchester United y aparecen otros aspectos a la hora de valorar el rendimiento de cada jugador. Me tenéis que entender, y si no me da igual,. Yo defenderá a muerte a mis jugadores y lo hago convencido, para eso lo hago yo».

Baja de Sergio Ramos: «Lo que siempre está claro es que nos rodea la polémica. Los resultados hacen que salgan a la luz estas cosas. Sergio llegó con molestias y nos planteamos que no jugara contra Croacia. Decidió jugar, lo hizo bien y gracias a Dios no se lesionó. No tenía sentido jugar un amistoso y ha vuelto a su club, nada más».

Cambios en defensa: «La verdad es que no estoy en la búsqueda de nada, busco un equipo, 23 jugadores. El rendimiento dirá quién juega más. La selección ha cambiado y estamos mirando y buscando, por eso cada partido para nosotros es una oportunidad muy buena para ver las condiciones de estos jóvenes. Eso es lo que busco. Dudo mucho que encuentre una línea defensiva de cuatro. Si me falta algún día uno o dos, ¿me pongo a rezar?».

Dejan Lovren: «No he leído nada de esto. Normalmente no lo hago, cuando perdemos sería ridículo. Pero son declaraciones que se desprestigian por sí solas».

Silva: «No hablé con Silva. Entiendo su postura. Es un jugador diferente, único, emblema de la selección por lo que ha conseguido y por su rendimiento. Es un topicazo, pero en este caso no lo es, no has oído nunca una mala palabra sobre él. Le deseo lo mejor».