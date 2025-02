Luis Enrique: «Ramos tiene experiencia suficiente para llevar esta situación personal»

El dato es revelador. A Luis Enrique solo le hicieron una pregunta sobre Alemania durante la rueda de prensa oficial previa a un partido en el que la selección española se jugará el pase a la fase final de la Nations League . El ruido y las polémicas del equipo nacional van ahora por otra parte, más allá de una competición que aún no ha conseguido captar la atención de los aficionados.

Sí fue protagonista, cómo no, Sergio Ramos . El capitán debía haberse sentado en la misma silla que el seleccionador esta tarde. No lo hizo, porque por la mañana decidió cancelar su presencia por el ruido que se había generado en los medios sobre su renovación por el Real Madrid. En su lugar lo hizo Rodri. Al central blanco le llegó el apoyo de su entrenador en la selección, que vio normal que Ramos escogiera guardar silencio: «Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal es Ramos. No necesita mi consejo en ese sentido. En determinados momentos de la vida de un jugador hay renovaciones, cambios de equipo e infinidad de situaciones que tienes que gestionar. En la selección no ha cambiado el semblante».

Luis Enrique entiende que haya rumores y polémicas en torno a la selección. Lo ve natural: «Es lo que tiene tener en el equipo a personas del perfil y el bagaje de Sergio. Nosotros encantados de tener a más gente como él. Estamos rodeados de polémica y es normal, hay que vivirlas con tranquilidad».

La portería se ha vuelto a poner en el foco de atención, desbancando a los problemas ofensivos, tras la titularidad de Unai Simón tanto en el amistoso ante Países Bajos como en el oficial ante Suiza. No reveló Luis Enrique si volverá a confiar en el portero del Athletic ante Alemania: «El primer día de concentración sí sabía quién iba a ser portero siempre y cuando entrenando no viera nada raro. También tengo decidido quién será el portero ante Alemania. Los jugadores deben adaptarse a sus entrenadores. Eso les prepara para cualquier situación».

«Tengo tres o cuatro porteros que para mí tienen el nivel para ser titulares», insistió el asturiano. «No sé qué pasará en el futuro. Dependerá de su rendimiento. A partir de ahí, no puedo estar cerrado a tener un solo portero. Puede que haya un portero con mayor continuidad o diferentes cambios. Desde el Barça B tengo la sensación que los porteros sí pueden cambiar. Son un jugador más y deben estar preparados para ayudar al equipo».

Y ya al final, sí, la pregunta sobre Alemania : «Intentaremos contrarrestar sus armas. En la ida fuimos a por ellos desde el inicio, a generar ocasiones. Es evidente que será complicado y solo nos vale la victoria. Casi mejor, así no se puede especular. Nuestro estilo no va a cambiar».