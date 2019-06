España-Alemania Jesús Vallejo: «Nunca he perdido la confianza» El capitán de la sub 21 afronta esta noche la final del europeo contra Alemania con la esperanza de salir campeón como en 2015 en Grecia

A Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) le cambió la vida hace cuatro años. Su gran europeo sub 19, donde España se proclamó campeona, le abrió las puertas del Real Madrid. Llegó a aquella cita después de haberse ganado un sitio en la primera plantilla del Real Zaragoza, el equipo de su tierra. Tras una temporada más allí y otra en Alemania, se vistió de blanco. Ahora es el capitán de la sub 21, selección que disputa esta tarde la final del europeo contra Alemania (20.45 h., Cuatro). Como muchos jóvenes de su edad, Vallejo aprovechará sus vacaciones de verano para volver a su pueblo, Loscos, una pequeña localidad de Teruel donde le gusta ir a desconectar. Pero antes de eso tiene una cita importante y en la previa de la gran final charla un rato con ABC.

-¿Cómo se ha vivido el pase a la final después de sufrir tanto en los dos primeros partidos?

-El equipo ha ido de menos a más y eso se tiene que ver reflejado en el campo. Sufrimos mucho contra Italia y Bélgica. Contra Polonia metimos los goles necesarios y ante Francia el partido fue muy exigente.

-¿Cómo sentó en el grupo la derrota ante Italia?

-Nos preparamos mucho para ganar y no fue así. En ese momento y al día siguiente estábamos todos muy tocados. Supimos ser un buen equipo, nos levantamos, empezamos a entrenar bien al día siguiente y creo que eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

-¿Qué pensó cuando vio que no estaba en el once inicial contra Polonia?

-Son muchos partidos en solo unas semanas. Es muy difícil estar siempre al cien por cien y jugar todo. La gente que salió ante Polonia lo hizo fenomenal y ante Francia el míster hizo cambios y también salió muy bien. La gestión está siendo excelente y todos nos sentimos importantes.

-¿Qué cree que es lo mejor que tiene esta selección?

-El grupo. Muchos nos conocemos de la sub 19 y los nuevos están aportando muchas cosas. Más que una selección, cada día nos parecemos más a un equipo.

-¿Cómo es Luis de la Fuente? Es un desconocido para la gran mayoría.

-El míster tiene las ideas muy claras. Siempre nos dice que tenemos que estar todos enchufados porque en cualquier momento nos puede tocar jugar. Y así está siendo.

-¿Qué significa ser el capitán?

-Es una alegría tremenda. Es una mezcla de responsabilidad, por defender a tu equipo y a tus compañeros, y de orgullo, por representar a todo un país. Estoy muy contento y lo asumo con naturalidad.

-¿Es de los que da consejos a los nuevos?

-Intento que todos se sientan cómodos. Les digo que disfruten, que estén preparados porque en cualquier momento les va a tocar jugar. Yo también he pasado por esa situación. Los que tenemos más experiencia tenemos que ayudar. Los nuevos pocos consejos necesitan porque saben muy bien que tienen que hacer.

-¿Cómo se entretienen en las horas muertas de la concentración?

-Cada uno tiene su hobby. A uno le gusta leer, a otro el tema de los videojuegos. Yo soy más tranquilo. Me gusta descansar, hablar con mis compañeros, con los fisios. Vivir por y para el fútbol, que al fin y al cabo es lo que más me gusta.

-¿Se hace mucha piña en citas así?

-Sí. Al final somos un grupo de chavales de la misma edad prácticamente. Siempre que podemos nos juntamos y hablamos de nuestras cosas.

-¿Ve semejanza entre este europeo y el de Grecia en 2015?

-Grecia fue un campeonato excelente. Somos casi el mismo grupo. El torneo nos costó mucho, aunque empezamos bien. La semifinal y la final las terminamos perfectamente y ojalá podamos repetir ahora.

-Entonces estaban Asensio y Rodrigo, que han optado por no venir. ¿Les echan de menos?

-Son dos jugadorazos y además son mis amigos. Está claro que nos aportarían mucho, pero hay que pensar en los que estamos. Ellos han necesitado descansar para la siguiente temporada.

-¿Cómo ve el futuro de la selección?

-Muy bueno. Tenemos muchos jugadores jóvenes en la sub 21 que todavía les queda otro europeo por jugar. También es importante la clasificación para los Juegos que hemos conseguido, una cita muy importante que se le resistía a España en los últimos años. El futuro inmediato es ilusionante. Se ganó mucho en 2008, 2010 y 2010. Ha habido una generación muy buena y tenemos que intentar continuar con ese buen trabajo.

-Pese a que es joven, no ha tenido mucha suerte con las lesiones. ¿Cómo afronta esos momentos?

-Han sido cosas pequeñas, gracias a Dios. Muchas veces molestias, nada importante. Ahora me siento muy bien. Llevo tiempo entrenando, primero con el Real Madrid y ahora con España, y tengo muy buenas sensaciones. Estoy contento por cómo están yendo las cosas. De esas pequeñas lesiones también se aprende.

-A nivel personal, ¿cómo afronta la temporada que viene? ¿Seguirá en el Real Madrid?

-Yo quiero seguir. Estoy muy contento con los compañeros, el míster y la afición. Es mi idea: trabajar duro, entrenar fuerte, descansar y volver al Real Madrid.

-Lo digo porque con Ramos, Varane, Militao y Nacho, los minutos van a estar muy disputados. ¿No valora salir cedido para seguir creciendo?

-Pretendo seguir creciendo y compitiendo a la vez en el club más grande, que es el Real Madrid. Aprendo con los mejores. Poco a poco soy mejor jugador por jugar con ellos. Los minutos que tenga debo aprovecharlos al máximo.

-¿Qué aprendió de su paso por Alemania?

-Mucho. Fue mi primera experiencia fuera de casa. Conocí otras culturas en el vestuario, otro fútbol como el alemán. Allí es más de transiciones, de idas y vueltas. Eso te forma como jugador y te hace más completo.

«Me gusta que el fútbol femenino vaya cogiendo cada vez más peso y qué mejor manera que un club tan grande como el Real Madrid pueda tener un equipo femenino en sus filas»

-¿No tiene la impresión de que no ha podido mostrar todo su talento en el Real Madrid?

-Soy consciente de que uno siempre intenta jugar lo máximo y hasta ahora no lo he conseguido. Tengo claro que quiero jugar más, y para ello tengo que seguir entrenando para que el míster me dé la oportunidad. Lo importante es poder ayudar al equipo. No tiene más misterio: entrenar bien para que el entrenador pueda recurrir a ti cuando lo necesita.

-¿Se siente con más confianza cuando juega con España?

-La confianza nunca la he perdido. Siempre hay que tenerla, a pesar de los resultados. Uno tiene que confiar en el trabajo que hace y si los resultados acompañan, es un plus extra. Es la recompensa.

-¿Qué le parece la decisión del Real Madrid de hacer un equipo femenino?

-Me gusta mucho la idea. Me gusta que el fútbol femenino vaya cogiendo cada vez más peso y qué mejor manera que un club tan grande como el Real Madrid pueda tener un equipo femenino en sus filas.

-¿Se está siguiendo el Mundial femenino en la concentración de la sub 21?

-Lo hemos seguido, sí. Hay que felicitar a la selección por el campeonato. Estados Unidos era un hueso muy dificil y se hizo todo lo que se pudo. Han hecho historia y es un motivo de satisfaccción. Estoy seguro de que van a crecer mucho.

-¿Cómo pasa su tiempo libre?

-Fuera del campo soy un chico tranquilo. Me gusta estar con mi novia, mis amigos y mi familia. En vacaciones siempre me intento ir a Loscos, un pequeño pueblo de Teruel, para intentar desconectar.