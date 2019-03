El escandaloso penalti en el Bulgaria - Montenegro

La fase de clasificación para la Eurocopa 2020 comenzó con escándalo arbitral. La no implantación del VAR va a conllevar muchos quebraderos de cabeza a los colegiados y en su primera jornada ya ha quedado demostrado.

El empate a un gol entre Bulgaria y Montenegro se fraguó con un inexistente penalti señalado por el francés Ruddy Buquet, a pesar de que la infracción se cometió medio metro fuera del área grande. Ndelev anotó la pena máxima, le dio un punto a su país y le quitó dos puntos a Montenegro. Veremos si al final de la fase de clasificación este injusto resultado resulta ser decisivo.

Referee in the Bulgaria Montenegro game gave a penalty for this and not a free kick 🤣 pic.twitter.com/k8LPkntgFf