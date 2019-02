fútbol El escándalo sexual que sacude a la liga italiana Sale a la luz un vídeo de un jugador del Cagliari junto a una pareja manteniendo relaciones sexuales

En las últimas horas, ha salido a la luz un vídeo que ha escandalizado a la liga italiana de fútbol. Se trata de una grabación en la que Cyril Thereau, jugador de la Fiorentina cedido en el Cagliari, aparece desnudo junto a una pareja manteniendo relaciones sexuales.

En Italia se especula con que el otro hombre es su compatriota y compañero de equipo en la Fiorentina Alban Lafont. Ante los rumores, el guardameta galo ha salido rápidamente para desmentir lo en sus redes sociales. «Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí para un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto», asegura el joven portero.

Bonsoir à tous, je viens de voir sur les réseaux que l’on parle de moi pour un problème privé qui ne me regarde pas , je tiens à dire que je n’ai strictement rien à voir avec cela , ni de près ni de loin ! — Alban Lafont (@AlbanLafont) 7 de febrero de 2019

Desde algunos medios italianos apuntan a que Thereau ha enviado un mensaje de voz reconociendo que se trata de un hecho que sucedió «hace cuatro años».

«No sé cómo se filtró, pero es antiguo, de hace cuatro o cinco años, cuando estaba en Udinese. Lo conservé durante dos semanas como máximo, después lo eliminé. No sé de dónde vino, tal vez lo tenía almacenado en la nube, no tengo idea. Ya es demasiado tarde», ha señalado el delantero de 35 años.