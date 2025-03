Eriksen, echado del hotel donde vivía

Eriksen quiso fichar por el Real Madrid desde hace tres años . Pero el club blanco no lo tenía en sus planes. El centrocampista no renovó por el Tottenham en los dos últimos años esperando a Florentino Pérez , pero la entidad madridista no lo intentó .

Finalmente, Eriksen decidió aceptar la propuesta del Inter . Vivía en un hotel de Milán, a la espera de elegir casa. Y se topó con la pandemia en su peor momento, en Italia, en el norte, en la ciudad y en la zona donde el coronavirus ha sido y es más duro.

Eriksen lo ha pasado mal. Y al miedo se ha sumado la cruda realidad. El complejo hotelero donde vivía fue cerrado por culpa de la pandemia.

Eriksen fue echado del hotel. Debía buscar un sitio donde vivir. El Inter tuvo que buscarle alojamiento rápidamente. Por fin, le consiguió un apartamento . El jugador debe entrenarse en su domicilio y era fundamental tener sitio y los medios para ejercitarse .

En esa casa continúa la cuarentena que viven todos los italianos. Nunca pudo calibrar Eriksen encontrarse en una situacion así . Ahora está obteniendo todos los aparatos para entrenarse en su nueva casa. .