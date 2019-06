Fichajes Eriksen se deja querer por el Real Madrid El centrocampista danés en una entrevista a un medio de su país ha declarado su intención de salir del Tottenham

El centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen, después de haber perdido la final de la Champions League ante el Liverpool (0-2) ha concedido una entrevista al medio danés Ekstra Bladet donde ha dejado clara su intención de abandonar el club londinense.

«Siento que estoy en una etapa de mi carrera donde me gustaría probar algo nuevo». «Tengo el más profundo respeto por todo lo que ha sucedido en Tottenham y tampoco sería negativo quedarme. Si tengo que marcharme tendría que dar un paso adelante», suavizó el jugador.

Después de dejar clara su intención de abandonar el club de Londres fue preguntado por un hipotético fichaje por el Real Madrid: «Sería un paso adelante. Pero se requiere que el Real Madrid llame al Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? Si luego firmo un nuevo contrato, depende de las condiciones».

Si realmente la máxima estrella de Dinamarca quiere salir del conjunto del White Hart Lane deberá esperar Daniel Levy, presidente del club, negocie con los clubes interesados. Las negociaciones que con el máximo mandatario del Tottenhan nunca son fáciles como ya se demostraron en los fichajes de Luka Modric o de Gareth Bale.

«Depende de Daniel Levy y del otro club. Si no ocurre eso tendré que sentarme en la mesa y negociar un nuevo contrato, no puedes fijar una cita tú mismo», declaró Eriksen.