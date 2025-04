Varios equipos ingleses de la Superliga estarían valorando dar marcha atrás

La Superliga Europea no gana para disgustos. Apenas acaba de nacer y ya colecciona duras críticas de clubes, jugadores, gobiernos y organismos internacionales. Sin embargo, los doce clubes fundadores podrían verse realmente comprometidos por otro motivo, según una información de este mismo martes publicada por los diarios británicos 'The Times' y 'The Guardian'.

Según el primer medio, uno de los seis clubes de la Premier League firmantes del nuevo proyecto se estaría replanteando si continuar o no adelante con la Superliga Europea una vez se ha comprobado el amplio rechazo a la nueva competición entre los aficionados. Ayer mismo, el Liverpool se midió al Leeds en la Premier League y los rivales saltaron al campo con camisetas contrarias al nuevo torneo y una lona cubría uno de los fondos del estadio con idéntico mensaje.

Al mismo tiempo, durante el día de ayer, multitud de aficionados se acercaron a los estadios de los seis equipos ingleses fundadores de la Superliga Europea para rechazar la iniciativa con pancartas y expresar así su protesta alrededor de los recintos. Incluso el Gobierno británico, en boca nada más y nada menos que el primer ministro Boris Johnson, se pronunció tajantemente en contra del torneo, valorando incluso reformar la ley para hacerlo inviable.

Chelsea y City, según 'The Guardian'

'The Times' explica que los doce integrantes iniciales del proyecto europeo están comprometidos con el mismo, pero que al menos un club inglés podría estar inmerso en un debate interno sobre la conveniencia o no de la Superliga Europea. No hay que olvidar que en Inglaterra la Premier League es una institución muy valorada por sus aficionados. Por eso, Aleksander Ceferin , presidente de la UEFA, confía en recuperar el favor de los clubes ingleses y hacer caer así la nueva competición antes de que esta eche a andar: «Lo que importa es que todavía hay tiempo para cambiar de opinión. Todos cometemos errores en la vida. Los aficionados ingleses merecen que solucionéis el error. Merecen respeto», dijo.

El diario británico 'The Guardian' va más lejos en su información y señala a Manchester City y Chelsea como los clubes ingleses que estarían dudando de seguir dentro de la Superliga Europea. Según este medio, existe la posibilidad de que ambos den marcha atrás y hagan fracasar el poyecto continental . Sin el apoyo de los grandes clubes alemanes y franceses, los ingleses eran vitales para sacarlo adelante.

Los capitanes mueven ficha

Por otra parte, el 'Daily Mail' publica que Jordan Henderson , capitán del Liverpool, habría convocado una reunión de emergencia con el resto de capitantes de los equipos de la Premier para analizar la situación y ver si hay una postura común de los jugadores.

Hendeson ha sido siempre uno de los futbolistas más activos de la Premier, decisivo en otros momentos clave como en la reciente pandemia. Los jugadores se sienten en el centro de la diana , después de que la mayoría se enterasen de los planes de la Superliga por la prensa.

Eso provocó que el lunes hubiera una reunión entre los jugadores del Manchester United con el vicepresidente del club, Ed Woodward , en la que le pidieron explicaciones sobr el futuro del fútbol.