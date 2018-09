El equipo de Beckham ya tiene nombre, escudo y lema

El club propiedad del exfutbolista David Beckham desveló este miércoles su nombre, que será Inter Miami CF, su escudo y su lema: "Libertas, Unitas, Fortuna".

"Nuestro nombre rinde homenaje a la inclusión que nos hace ser quien somos", ha comentado Jorge Mas, propietario gerente del a partir de ahora llamado Inter Miami. "Nuestra ciudad y nuestros seguidores obtienen su fuerza de los sueños de una población globalizada llamada Miami", dijo.

En el escudo están representados algunos símbolos importantes de la ciudad, como el eclipse, que encarna "el trabajo de la gente día y noche", y dos garzas con las patas entrelazadas, emblema de la "libertad, el poder y la paciencia", y de una "unidad irrompible", según ha comunicado el club.

