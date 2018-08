Liga Santander Javier Tebas: «Sigo pensando que debe haber elecciones en España» El presidente de la Liga sobre las esteladas en los campos: ««Tenemos que buscar una solución para que el fútbol no se convierta en instrumento político»

Javier Tebas, prsidente de la LaLiga, no es un dirigente deportivo al uso. A diferencia del resto, habla claro en cada una de sus comparecencias públicas, y no elude pronunciarse sobre política.

¿Cómo le viene al fútbol la inestabilidad política?

Si a la industria general de un país no le viene bien la inestabilidad política, a la del fútbol español tampoco le viene bien. Esperemos que dentro de las competencias y esa falta de mayoría, el Gobierno pueda consensuar temas que nos ayuden. Se habla de la nueva Ley del Deporte, y yo solo pido que escuchen a los que somos actores importantes antes de tomar decisiones que puedan afectar a nuestra industria. Esa nueva Ley puede hacer mucho daño si no se hace bien o puede ayudar mucho. Por eso es importante que se nos escuche.

¿Debería haber elecciones en España?

Yo ya me manifesté en su día diciendo que debería haber elecciones. Y sigo pensando que con la situación que hay no sería malo que se votara.

Usted siempre se ha quejado de que los secretarios de Estado son como los «guardias urbanos», que señalan dónde están los problemas, pero no los resuelven.

Miguel Cardenal es el único que no fue «guardia urbano». Y después de él, solo ha habido otro, que es José Ramón Lete, y que sí ha sido «guardia urbano». Ya sabe que yo digo lo que pienso. Igual Lete no ha tenido tiempo, pero creo que hay decisiones, no solo en el ámbito del fútbol, que hay que tomar con valentía y con decisión y objetivos claros. Creo que ahí ha fallado.

¿Y la nueva secretaria de Estado, María José Rienda?

Lleva solo tres meses. Espero que no sea «guardia urbano». Que tome decisiones. Igual que cuando llegó Lete, me encuentro esperanzado, sobre todo por el equipo que ha formado. Un equipo que viene de la gestión general, que es gente con experiencia, lo cual es muy importante en el mundo del deporte.

Crece la politización en determinados estadios, sobre todo en el Camp Nou. ¿Habría que multar, como hace la Premier, a los que exhiban determinados símbolos como esteladas o lazos amarillos?

Creo que hay que darle una vuelta a ese tema. Siempre he dicho que en los campos de fútbol las manifestaciones políticas estaban dentro del ámbito de la libertad de expresión cuando era alguna proclama, pero no cuando se pitaba a un himno. Pero tenemos que darle una vuelta, porque si al final se va a convertir el deporte en un instrumento político constante, pues hay que darle una vuelta. Desde luego, lo que tengo claro, es que cuando se falta al respeto pitando a un himno, ahí no tenemos que dar una vuelta, tenemos que buscar cómo solucionar ese aspecto.

¿Lo tiene que hacer el Gobierno o la Liga?

Debe plasmarse en una ley. Yo creo que el uso del tema político en los estadios es un asunto de intolerancia que no debería existir.

¿Le preocupa la imagen que se pueda proyectar hacia fuera?

Claro que me preocupa.

Algunos en Barcelona le quieren declarar persona non grata.

Persona non grata solo estoy en Osasuna, porque nos personamos como acusación particular en el tema de los amaños. Y en Barcelona, si algunos lo piden, qué le voy a hacer. No me quita el sueño.