Vea la entrevista en la que Messi confirma que seguirá en el Barcelona

Leo Messi ha disipado las dudas sobre su futuro en una entrevista exclusiva concedida al periodista Rubén Uría , que ya se puede disfrutar de manera íntegra en Goal y DAZN. El argentino ha desvelado que seguirá en el FC Barcelona y ha analizado la situación del club y su relación con la directiva.

El capitán del Barça ha confesado que, antes incluso del enviar el burofax que precipitó esta crisis , él ya había transmitido a Bartomeu su deseo de abandonar el club: «Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado . Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona». En la entrevista, Messi ha caragdo duramente contra la directiva azulgrana , a quien acusa de no haber cumplido su palabra. «El presidente siempre dijo que yo, al final de temporada, podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra» .

El argentino se ha mostrado crítico con el proyecto del club, señalando que «hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada , se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas». En relación al próximo curso, el capitán barcelonista tiene las ideas claras: «Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor».