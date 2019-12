Argentina La entrevista más personal de Maradona: confesiones de fútbol, sexo y droga 'El pelusa' explicó la ocasión en la que le «llevaron los ovnis» y relató, entre otras cosas, cómo perdió la virginidad

No acostumbra Diego Armando Maradona a medir sus palabras cada vez que afronta un micrófono de radio o televisión y así volvió a actuar en una extensa entrevista para el programa 'Líbero' de 'TyC Sports', en la que además de repasar su carrera como futbolista desveló algunas anécdotas de su faceta más íntima.

Una de ellas, la más curiosa tiene que ver con los extraterrestres, o más bien en cómo el argentino los usó como coartada para explicar su «desaparición» durante una fiesta: «Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegué al cuarto día y dije «me llevaron los ovnis'»

No es sin embargo la más llamativa, pues el exfutbolista se refirió a varios asuntos de índole sexual o a su relación con las drogas. Así, confesó que confesó que su posición sexual preferida es «a cuatro patas» y recordó cómo había perdido la virginidad: «A los trece años, en un sótano con una señora mayor. Yo estaba arriba y ella leyendo un diario».

En cuanto a las drogas, causa principal de la ruina final de su carrera futbolística, quiso enviar un mensaje a las nuevas generaciones: «A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba farlopa no tenía nada, era un zombi. No la prueben».

Y quiso dejar también muy claro quién fue el responsable de que dejara de consumir: «Que nadie se cuelgue la medalla de haber sacado a Maradona de las drogas. De las drogas me sacó Dalma».