Fútbol La enrevesada arquitectura legal que se debe superar para que el fútbol se reanude en verano

Sin solución aún para la crisis sanitaria mundial y con la fecha de reinicio del fútbol aún en entredicho, la FIFA quiere imponer que se alarguen los contratos de los jugadores más allá del 30 de junio. Medida legal que permitiría acabar los diferentes campeonatos, pero que presenta varios agujeros negros a los que habría que dar solución.

¿Puede la FIFA obligar a que los jugadores prorroguen sus contratos?

No. La FIFA ya ha reconocido que no tiene potestad en ningún tipo de cuestión contractual y por tanto no puede obligar al futbolista. Pero su propuesta es que jugadores y clubes lleguen a un acuerdo para terminar la temporada aunque ésta vaya más allá del 30 de junio.

¿Un jugador que ya haya firmado un precontrato puede cambiar de club?

Legalmente sí, pero la FIFA no permitirá su inscripción al no estar el mercado habilitado. «Es poco probable que el club que le contrate acepte pagarle si no puede jugar, por lo que estaría sin cobrar hasta que se abriera el mercado», advierte el abogado Jacinto Vicente.

¿Un jugador que acaba contrato se puede negar a seguir jugando?

Legalmente sí. Incluso si está cedido podría reclamar el regreso a su equipo de origen obligando a éste a pagarle la parte proporcional de su ficha a pesar de no poder jugar. El futbolista podría acudir a la Justicia, aunque parece poco probable por el desgasta de imagen que le supondría.

¿Puede recuperar un club a un jugador que tenga cedido en otro equipo?

La FIFA está intentando que se logre un convenio para que esto no suceda, salvo que ambos clubes lo pacten y lleguen a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Eso sí, el futbolista no podría volver a jugar esta temporada.

¿Cómo sería un caso práctico de esta opción?

Si el Real Madrid quisiera recuperar a Odegaard, debería efectuar la resolución del acuerdo de cesión, pero la FIFA no lo permitiría de forma unilateral y aconseja que los dos clubes lleguen a una entente para que ninguno de los dos salga perjudicado. «Todos los clubes estarán sometidos a la misma regla porque esta causa excepcional provoca que sean beneficiados y perjudicados por igual», explica el abogado Jacinto Vicente. No obstante, si la Real Sociedad diera el visto bueno porque no contara con el futbolista o no quisiera asumir el gasto, por ejemplo, podría aceptar la propuesta del Madrid.

¿Qué pasa con un club que quiera devolver a un cedido?

La respuesta sería muy similar a la anterior. La intención de la FIFA es que todos los clubes acaben la temporada con la plantilla que tienen en estos momentos. Y hay que tener en cuenta que el club que tiene sus derechos debería asumir la parte de la ficha sin poder utilizar al jugador. No tiene sentido. Un caso práctico de esta opción sería el siguiente:

Supongamos que el Betis quiera devolver a Carles Aleñá al Barcelona porque no entre en los planes de Rubi o no pueda asumir el coste de prolongar su vinculación un par más de meses. Es muy posible que el club catalán se niegue porque no puede inscribirle y salvo que pretenda protegerle de una lesión por tener apalabrado un traspaso, tratará de que el Betis se lo quede. La FIFA obligaría al Betis a mantenerle en la plantilla.

¿Qué pasa si un club no puede asumir el coste de un cedido más allá del 30 de junio?

A priori el coste lo debería asumir el club en el que juega el cedido. Lo que está claro es que el futbolista, si sigue jugando hasta que acabe la temporada, deberá cobrar la cantidad proporcional. Ylos dos clubes deberán llegar a un acuerdo que cuente con el beneplácito del jugador.

¿Qué sucede con jugadores que se habían comprometido a jugar en otra Confederación?

La intención de la FIFA es que el acuerdo sea global y mundial, aunque haya Ligas que empiecen en fechas muy dispares. El jugador deberá renegociar con su futuro equipo las condiciones por si debe incorporarse más tarde, salvo que decida irse el 1 de julio y que no le permitan inscribirse.