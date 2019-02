Encuentran el avión en el que viajaba Emiliano Sala

El avión en el que viajaba Emiliano Sala, jugador argentino que acababa de firmar por el Cardiff después de un notable inicio de curso con el Nantes francés, ha sido encontrado en el fondo del mar del Canal de la Mancha, según han confirmado los encargados de la búsqueda. El aeroplano en el que se desplazaba el futbolista, un Piper Malibu, desapareció de los radares en la noche del lunes 21 de enero, hace casi dos semanas. De momento, no se ha confirmado la localización de los restos de Sala ni del piloto. La familia del jugador ya ha sido informada del hallazgo.

Sala se desplazaba desde Nantes a Cardiff después de despedirse de sus compañeros del conjunto galo y lo hacía en unas condiciones climatológicas muy adversas. De hecho, el argentino, de 28 años, envió un mensaje a sus familiares y amigos en el que daba a entender que la situación era crítica ante el temporal.

A medida que pasaban los días, las autoridades perdieron toda esperanza de encontrar con vida al futbolista y al piloto e incluso se suspendió la búsqueda pese al ruego desesperado de la familia del delantero. La hermana conmovió a todo el mundo con un desgarrador mensaje de súplica y se puso en marcha una colecta para reanudarla. Mientras, el mundo del fútbol le rendía múltiples homenajes en cientos de campos.

Este domingo, el equipo de una empresa privada que se encargaba de la búsqueda, dirigido por David Mearns, confirmó que el avión, pilotado por David Ibbotson, fue encontrado en el fondo del mar. El buque del «Air Accidents Investigation Branch», encargada de la investigación en el Reino Unido de los accidentes aéreos, supervisará la recuperación los restos.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala