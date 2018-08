Fútbol sub 20 La emotiva carta de Aitana Bonmatí a sus compañeras de la selección La jugadora explicó sus lágrimas al ser expulsada y agradeció el apoyo de sus compañeras, que le dedicaron un cariñoso manteo

S. D.

Actualizado: 21/08/2018 20:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Felicidad, frustración, orgullo, rabia». Son algunos de los sentimientos por los que está pasando en estos momentos Aitana Bonmati, jugadora de la selección española de fútbol. Fue expulsada en el partido de semifinales contra Francia por lo que se perderá uno de los momentos históricos de este equipo. No obstante, la propia futbolista manda un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño y, sobre todo, de apoyo a sus compañeras.

«No podré jugar la final del Mundial [el viernes, contra Japón]y me parece injusto e inexplicable que me priven de un sueño. Los que me han visto jugar saben que soy una jugadora sin maldad, que juego limpio y que, de hecho, recibo más faltas de las que cometo. [...] Sin embargo, no me voy a quedar con esta parte, aunque quería expresarlo, e intentaré quedarme con lo bueno, que se resume en mi equipo», explica a través de una carta abierta. «Voy a jugar la final sin botas pero con el alma», subraya la jugadora.

Bonmati recibió el cariño de sus compañeras nada más terminar el encuentro contra Francia. Saltaron a abrazarla y le dedicaron un emotivo «manteo».