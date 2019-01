Polémica Elegante respuesta de Higuaín al duro ataque de Salvini El nuevo delantero del Chelsea utilizó las redes sociales para contestar al ministro de Interior italiano, seguidor del Milan y que acusó al delantero argentino de ser un «mercenario»

S. D.

Gonzalo Higuaín, nuevo delantero del Chelsea tras abandonar la disciplina del Milan, contestó con serenidad y elegancia al duro ataque que en las últimas horas vertió sobre él Matteo Salvini, ministro del Interior italiano. Al político, reconocido seguidor del club lombardo, no le gustó la marcha del delantero argentino y lo calificó de «mercenario».

«Si hablan mal de uno, sentite orgulloso porque quiere decir que tu vida es más importante que la suya... Cuando no te metes con nadie, te concentras en tus cosas y vas alcanzando determinados logros, parece que a cierta gente le molesta, y en ese afán de conseguir ser lo que uno es o tiene, lejos de ponerse a trabajar y esforzarse a conseguirlo, se esmera en hablar mal del resto. Buenas noches para todos!!!», escribió el ariete en su cuenta de Instagram.

«Estoy contento de que Higuaín se haya marchado, espero que no se deje ver más por Milán, se ha comportado de una manera indigna, no me gustan los mercenarios», fueron las palabras exactas de Salvini durante una entrevista en la emisora de radio RTL.

Dolido por la marcha del '9' a Londres, el político italiano apostó por que «seguramente sin Higuaín» el Milán es ahora «más competitivo».