Vinicius hace de Benzema

Crónica

Sin Benzema, Vinicius hizo de Vinicius y de Benzema, confirmando que es la estrella del Madrid y del campeonato. Ancelotti rotó, Marcelo y Mariano volvieron de entre los muertos, y los centrales gustaron otra vez, pero la noticia es Vinicius, un jugador, por fin, que apetecer ver, que transmite alegría, que se eleva sobre un fútbol aburrido, tactificado, vigoroso y mayormente atroz. Vinicius es la alegría en un panorama tristón. Es la V que no alcanza la recuperación económica de España. Esa V del PIB que no conseguimos nos la trae Vinicius.

Vayamos, obedientes, al partido. El Elche presentaba la interesante libertad del fino Pastore; el Madrid, la complementariedad de Marcelo con Vinicius. Sin Benzema , serían la sociedad o pareja con mayor peso en el juego.

Partido de intensidad moderada. En realidad, toda la intensidad la puso un jugador. Solo hubo tarjetas para Raúl Guti , que despierta en el madridista un poco lo de Borges: "¿En qué quedamos? ¿O Gerardo o Diego?".

Con la moda del ‘bloque’, ahora los equipos ya no son ofensivos o defensivos, buenos o malos, ahora también son altos, bajos o de estatura media . El Elche era más bien un señor bajito, pero sin la complexión del Osasuna.

Muy pronto (minuto 15) se lesionó Rodrygo con algo muscular y entró Asensio, y su entrada arrojó sobre el mediodía esa amenaza de tedio profundo que acompaña a casi todos los suplentes del Madrid.

Courtois hizo la parada del día a Boyé, con un antebrazo poderoso y, salvado ese susto estadístico, el Madrid marcó a partir de un regalo local: Casemiro recoge el presente y Mariano cede con espuela de primeras para Vinicius, que marcó con la izquierda de nuevo tras pocos toques previos, uno solo, en realidad. Es como si para mejorar la definición hubiera tenido que mejorar lo anterior a la finalización, aligerando el proceso: no pensar, no planear, no recolocar mucho la pelota. Esa simplicidad, ese despojamiento del yo, un poco zen, ha sidoun buen consejo de Ancelotti . Vinicius es extremo, y eso está cargado de yo, de toques, de acarreo, de ruido de latas, de cascabeleo, de manierismos, de formas y barroquismos; y luego está su nueva dimensión como delantero en la que Vinicius se desviste de Vinicius y toca y chuta, y poco más. Ese jugador sucinto y esencial es la novedad.

Fue sorprendente el destello de Mariano , un jugador casi olvidado y que tampoco fue nunca un prodigio de sutileza. Pero no contento con eso, terminó de desconcertarnos con algún amago impensable. Luego, sí, percutió los molinos de viento hasta rozar la autolesión.

Tras el gol, el Madrid encontró posibilidades para el contragolpe, a menudo desperdiciadas por cierto atropello. Vinicius salía a correr esos contraataques con unas ganas llamativas, con unas ganas como las de los niños cuando invaden el recreo. Hay en sus salidas un algo de estampida y una ilusión avariciosa, pero feliz, por correr. A veces, su ansia viva de carreras hace que se apresure.

El Elche no solo regalaba el balón en errores como el del gol, es que también regalaba el espacio. O sea, un chollo. El Madrid, viendo el percal, se fue reclinando, dejándose caer en el triclinio duro de sus defensas, Casemiro y los centrales, por fin de mucha velocidad.

El Madrid es rápido arriba y rápido abajo, y renquea en lo que se supone que tiene mejor, que es la media, veterana y fatigada. En el Martínez Valero rotaban todas las líneas menos el Casemiro, Modric, Kroos, el 'Juan, Perico y Andrés' de la programación deportiva.

El Madrid se fue relajando en ese verlas venir y el Elche llegó más de lo previsto antes del descanso.

Para corregir esa inercia sesteante, el Madrid se quiso espabilar al volver, pero apretaba el Elche y el foco se centraba en la bonita lucha entre Boyé y Militao.

Cuando más insistían los locales, Raúl Guti, picante único , como si tuviese una temperatura propia y distinta a la del partido, se calentó en un lance sin mucha importancia ganándose una amarilla tan tonta como indiscutible que dejaba al Elche con diez justo antes de que Ancelotti cambiara a los laterales a modo de remaches en la defensa.

El Elche se reconstruyó con doble pivote y el sacrificio de Pastore y al Madrid le costó unos minutos terminar de asumir con autoridad la situación. Tuvo que ser Vinicius , otra vez, con un fogonazo, el que cambiara las cosas en una acción que puede desgranarse así: desmarque cortante hacia el área (haciendo que luciera el pase de Modric más que al revés), un único toque acelerador con la zurda, la acción con el cuerpo para ganarle el sitio al defensa (mezcla de velocidad, habilidad y tono físico) y un remate a un solo toque, de nuevo, con la derecha, con la otra pierna, picando la pelota con el exterior, a la vez con fuerza y con levedad; la pelota, casi inverosímil, cerca ya de la cal, entró en el gol como si cayera en un estanque, como una hoja otoñal. Esas cuatro acciones eran cuatro decisiones automáticas, velocísimas, y mostraban un virtuosismo con ecos de Romario, dicho esto sin el menor ánimo sacrílego: en la aceleración, el ‘cuerpeo’ y el toque-ganzúa con la derecha se pudo recordar a Romario por el reprís, la capacidad en lo cortísimo y por la felicidad instintiva. ¿Estamos preparados para un Vinicius de rapidez mental?

En los dos goles, dio cuatro toques. Los que podía dar antes en cualquier llegada atropellada. El mérito de Ancelotti en la depuración de Vinicius es inmenso y justifica cualquier cosa que pudiera hacer u omitir en los próximos meses.

Cerrado el partido, y más cerca del tercero que de la reacción del Elche, se podía ir concluyendo que el Madrid recuperaba dos jugadores, Marcelo y Mariano, para futuras rotaciones domésticas, y que Vinicius había aprovechado la ausencia de Benzema para subirse al pedestal de estrella.

El Madrid pudo haber afianzado también el cero en la puerta, con un gran partido de los centrales, pero muy al final marcó Pere Milla tras un error por laxitud: error de Casemiro e insuficiencia elástica de Kroos. En la jugada no intervenían los centrales, lo que explica el gol.

Al ardor final del Elche respondió el Madrid con sendas hemorragias de Mariano y Casemiro , que fueron prueba suficiente de compromiso, empeño y profesionalidad.

