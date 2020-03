Fútbol La ejemplar reflexión de Klopp a cuenta del coronavirus

Jurgen Klopp, habitual referencia en el mundo de los banquillos de primer nivel cuando se trata de reflexionar más allá del tópico, vuelve a ser noticia por su desempeño frente al micrófono. Esta vez, frente al de la sala de prensa de Stamford Bridge, a la que acudió tras caer contra el Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup (2-0).

Preguntado, cómo no, por el coronavirus, se sacó de encima la voz de la autoridad que se les atribuye a entrenadores, cineastas y todo tipo de personalidades sin conocimiento específico en tantas materias como ésta.

«Mira, lo que no me gusta en esta vida es que para un tema muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo», dijo. El virus ha matado más de 3.000 personas en todo el mundo e infectado a 91.000, y subiendo. En el aire están partidos de máxima trascendencia como el cruce entre Valencia y Atalanta de Champions o el Inter de Milán y Getafe de la Europa League.

«No es tan importante lo que diga la gente famosa. Tienes que hablar de las cosas de la manera correcta. No que lo haga la gente sin conocimiento, como yo», añadió. «La gente con conocimiento debería decir a la gente qué hacer, y todo estaría bien, o no. No los entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus... ¿Por qué yo? Llevo una gorra y voy mal afeitado», concluyó.