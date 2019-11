Hazard alcanza su talla

Edu Expósito

10 Edu Expósito Centrocampista 1.78 / 68kg

10 Edu Expósito

El partido llevaba muerto mucho tiempo, quizás desde el principio (no hubo tarjetas) y los últimos minutos fueron un mero trámite arbitral, como ir desconectando una máquina.

El partido ya no tenía argumento ni interés, pero el Madrid aún se empeñó en no recibir gol. Son ya cinco partidos con la puerta a cero , algo que hace poco hubiera resultado increíble. El Madrid va camino de convertirse en la mejor defensa del campeonato, lo cual debe de decir algo sobre el campeonato o sobre el Madrid.

Ese gol inauguró la fase de cambios en el partido: minutos terapéuticos para Isco y Vinicius, de rehabilitación. “Hola, me llamo Isco y giro sobre mí mismo”. Zidane intenta recuperar a Isco, se nota, confía en él, y con Vinicius debe lograr algo porque hasta el momento es uno de sus borrones.

El Madrid ya no atacaba como en la primera parte, pero aún consiguió marcar el cuarto después de otra gran jugada coral , de banda a banda, con pase final de Modric para la llegada de Valverde, que ajustó un tiro poderoso al palo. Era su primer gol liguero, pero parecía que lo habíamos visto ya. La razón quizás sea que en Valverde hay un “llegador”, lo tiene todo para explotar ese suerte del fútbol que podría darle al Madrid ¿10 goles más al año?

Ese dejarse dominar suele tener, no obstante, algo de mal presagio, y en esos minutos Casemiro tuvo un problema con su tobillo. Su cojera fue de repente un recordatorio de la fragilidad de las cosas. Todo el Madrid parece descansar en esos tobillos de importancia incalculable. Los tobillos de Casemiro son lo más importante del Madrid. Lo sostienen todo.

Del descanso el partido salió ya cambiado . El Madrid se echó atrás y el Eibar pudo tener más tiempo la pelota, sin grandes resultados. En la espera del Madrid no dejaba de haber tensión y se apreciaba eso que ahora llamamos “compromiso”. Era curioso ver a Hazard presionando a su par en la banda. Había un estado de felicidad colectiva en el equipo.

El retorno de Lucas Vázquez extendía un prejuicio de tristeza sobre el inicio del partido en Éibar . De tristeza y de sospecha, pues parecía que el Madrid , desbrasileñizado, podría volver a las andadas, pero no fue así. Lucas, que estuvo hacendoso, fue acompañado de un primoroso inicio de Benzema , que suele jugar muy bien en Ipurua -o quizás juega igual y le luce más- y la aparición, por fin, del gran Hazard , del jugador de talla mundial. Podría decirse que Hazard alcanzó por fin su talla.

Final del partido, Eibar 0, Real Madrid 4. 90'+3' Final segunda parte, Eibar 0, Real Madrid 4. 89' Mano de Daniel Carvajal (Real Madrid). 88' Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

88' Falta de Edu Expósito (Eibar). 87' Ferland Mendy (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda. 87' Falta de Charles (Eibar). 87' Remate fallado por Gonzalo Escalante (Eibar) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedro León con un centro al área tras un saque de esquina. 86' Corner, Eibar. Corner cometido por Casemiro.

86' Remate rechazado de Edu Expósito (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. 83' Corner, Eibar. Corner cometido por Sergio Ramos. 81' Cambio en Eibar, entra al campo Edu Expósito sustituyendo a Pape Diop. 81' Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Lucas Vázquez. 81' Cambio en Eibar, entra al campo Edu Expósito sustituyendo a Kike García.

80' Falta de Lucas Vázquez (Real Madrid). 80' Pedro Bigas (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva. 79' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Pedro Bigas. 79' Remate rechazado de Lucas Vázquez (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. 77' Vinícius Júnior (Real Madrid) remata poste, remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.

72' Falta de Isco (Real Madrid). 72' Anaitz Arbilla (Eibar) ha recibido una falta en la banda derecha. 72' Cambio en Real Madrid, entra al campo Vinícius Júnior sustituyendo a Eden Hazard. 72' Cambio en Real Madrid, entra al campo Isco sustituyendo a Federico Valverde. 69' Falta de Lucas Vázquez (Real Madrid).

69' Pape Diop (Eibar) ha recibido una falta en la banda izquierda. 67' Remate fallado por Takashi Inui (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área tras botar una falta. 67' Mano de Lucas Vázquez (Real Madrid). 66' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Takashi Inui (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cote. 65' Cambio en Eibar, entra al campo Pedro León sustituyendo a Fabián Orellana.

65' Remate fallado por Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. 63' Mano de Federico Valverde (Real Madrid). 61' ¡Gooooool! Eibar 0, Real Madrid 4. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. 60' Remate fallado por Anaitz Arbilla (Eibar) remate con la derecha desde mas de 30 metros. 57' Remate fallado por Cote (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

57' Corner, Eibar. Corner cometido por Ferland Mendy. 54' Corner, Eibar. Corner cometido por Casemiro. 53' Corner, Eibar. Corner cometido por Sergio Ramos. 52' Kike García (Eibar). 51' Fuera de juego, Eibar. Cote intentó un pase en profundidad pero Sergi Enrich estaba en posición de fuera de juego.

50' Remate fallado por Pablo De Blasis (Eibar) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. 46' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Gonzalo Escalante. 46' Remate fallado por Eden Hazard (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Karim Benzema. Empieza segunda parte Eibar 0, Real Madrid 3. 45'+4' Final primera parte, Eibar 0, Real Madrid 3.

45'+3' Remate fallado por Sergi Enrich (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. 45'+1' Remate fallado por Gonzalo Escalante (Eibar) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabián Orellana con un centro al área tras botar una falta. 45' Falta de Sergio Ramos (Real Madrid). 45' Fabián Orellana (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario. 41' Karim Benzema (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

41' Falta de Pape Diop (Eibar). 41' Eden Hazard (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 41' Falta de Gonzalo Escalante (Eibar). 41' Remate rechazado de Cote (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área. 40' Remate rechazado de Kike García (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pape Diop.

39' Remate fallado por Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lucas Vázquez. 37' Remate fallado por Takashi Inui (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Cote. 37' Remate rechazado de Takashi Inui (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kike García. 34' Falta de Luka Modric (Real Madrid). 34' Pape Diop (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.

33' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Marko Dmitrovic. 31' Corner, Eibar. Corner cometido por Raphael Varane. 29' ¡Gooooool! Eibar 0, Real Madrid 3. Karim Benzema (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha. 27' Penalti a favor del Real Madrid. Lucas Vázquez sufrió falta en el área. 27' Penalti cometido por Cote (Eibar) tras una falta dentro del área.

23' Raphael Varane (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 23' Falta de Pape Diop (Eibar). 21' Remate fallado por Eden Hazard (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque. 21' Remate fallado por Gonzalo Escalante (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pape Diop. 20' ¡Gooooool! Eibar 0, Real Madrid 2. Sergio Ramos (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.

19' Penalti a favor del Real Madrid. Eden Hazard sufrió falta en el área. 19' Penalti cometido por Pablo De Blasis (Eibar) tras una falta dentro del área. 17' ¡Gooooool! Eibar 0, Real Madrid 1. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. 17' Remate rechazado de Luka Modric (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. 16' Sergio Ramos (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16' Falta de Sergi Enrich (Eibar). 13' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Cote. 11' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Anaitz Arbilla. 10' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Eden Hazard con un centro al área. 9' Fuera de juego, Real Madrid. Eden Hazard intentó un pase en profundidad pero Luka Modric estaba en posición de fuera de juego.

6' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Takashi Inui. 3' Fuera de juego, Real Madrid. Luka Modric intentó un pase en profundidad pero Karim Benzema estaba en posición de fuera de juego. Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento