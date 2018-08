EE.UU. y el «show» del fútbol: entrevista al portero en pleno partido

Que en los Estados Unidos saben captar como en ningún otro sitio el deporte como espectáculo de masas es ya bien conocido pero aún así los norteamericanos no dejan nunca de sorprender. Incluso en una modalidad deportiva con tanta historia y arraigo en todo el mundo como es el fútbol.

Lo volvieron a demostrar durante el partido de esxhibición entre el combinado de estrellas de la Major League Soccer (MLS), la liga estadounidense, y la Juventus de Turín. En pleno partido los comentaristas de televisión establecieron un diálogo con Brad Guzan, portero del equipo de la MLS, que contestó a sus preguntas mientras seguía el desarrollo del juego.

Para no perder detalle, la retransmisión pinchaba al guardameta en una ventana cuando la pelota y la acción se alejaban de sus dominios.

Esta peculiar idea ya está dando la vuelta al mundo por sorprendente, pero parece complicado que se use lejos de Estados Unidos. Otra cosa será que la MLS lo implante en su liga en los próximos años...

Aswear!! Nobody does showbiz like Americans, nobody! 😆



They actually mic’d up Brad Guzan (goal keeper) while he’s playing and the commentators are conversing with him through this MLS allstar game against Juventus. Soon enough they’ll mic strikers. pic.twitter.com/LObyWHFWQO