Eder Sarabia se desahoga en las redes sociales

Eder Sarabia ha aprovechado el confinamiento al que se ha visto obligado para frenar la expansión del coronavirus para dar su opinión a través de las redes sociales sobre aspectos personales y de actualidad. Hace poco generó una fuerte polémica por sus reacciones en el banquillo del Bernabéu, mostrando su descontento con el rendimiento de algunos jugadores, lo que obligó a Quique Setién a tener que disculparse con el vestuario. Ha ha compartido una charla con un amigo suyo, Jordi Saragossa, que está llevando a cabo una serie de charlas con el hagstag #ConversandoDesdeCasa . «Estoy aprendiendo catalán ahora viendo la televisión y con una aplicación del móvil. La televisión del club también me habla en catalán. Me molesto en intentar integrarme . Es muy importante saber adaptarse. Una cosa importante aquí es el catalán. Lo hago por mí. Por estar más integrado y entender mejor todo. Si te adaptas mejor, sabrás tocar mejor las teclas. No en todos los sitios se actúa de igual manera», empieza asegurando.

Evidentemente, la situación que atraviesa el mundo por la crisis del coronavirus ocupó un espacio amplio en la conversación: « Estamos viviendo un momento jodido. La gente que lo está viviendo de cerca... tiene que ser complicado . Tenemos que intentar llevarlo con humor, con actitud positiva. Todo eso nos ayuda. Ayuda a pasarlo. Son momentos en la vida que también da la opción a vivir momentos que no puedes con la vorágine del trabajo y el día a día. Me gusta ser así, optimista y positivo. Al primero que vi esta frase fue a Vicente del Bosque: «Lo que sucede, conviene» , y es verdad mientras le busquemos el lado positivo. Podemos quedarnos en casa y llorar o podemos ver el lado positivo y tirar hacia adelante. Seguro que para lo que es la naturaleza y el planeta, es bueno». Sarabia explica cómo es su día a día para no caer en el aburrimiento: «Es un momento que estamos aprovechando para hacer algunos vídeos. No estamos en casa tumbados en el sofá . Hay que aprovechar para muchas cosas. Hoy he estado viendo un rato el PSG-Mónaco y le he mandado una foto a Iturralde porque había una jugada de fuera de juego y hemos estado debatiendo. Ves fútbol, al equipo, analizas cosas... al volver tendremos vídeos para ver».

El ayudante de Quique Setién no valora emprender una carrera en solitario en estos momentos pero no lo descarta en un futuro. «Seré primer entrenador, no sé en qué categoría me lo mereceré. Cuando empecé hace quince años fui primer entrenador, luego fui segundo en la cantera del Villarreal. Luego empecé con Quique y ahora mismo no me lo planteo. Me siento valorado, soy feliz y nos complementamos muy bien . Como líder, tiene la capacidad de hacer equipos de trabajo muy potentes. Sé que seré primer entrenador, porque me gusta, pero ahora no es algo en lo que piense. He tenido suerte de encontrarme en el camino con Quique», asegura. Y en este sentido trata de zanjar la polémica que suscitó con sus gestos y reacciones en el Bernabéu: «Hay que aprender de todo, sin dejar de ser uno mismo ni perder la esencia . Al final cuando vas llegando a los sitios es porque eres como has sido. Hay que aprender y no caer en la misma piedra dos veces».

Tras reconocer que su gran ídolo ha sido Perico Delgado , muestra su admiración por Indurain, lo que demuestra la pasión que siente por el ciclismo, afición que comparte con Luis Enrique. En este sentido desvela que « con Luis Enrique compartiría un puerto de montaña . Tengo buena relación con él. Siempre nos manda mensajes de ánimo, incluso ahora que estamos entrenando al Barça». Y añade: « Me tomaría un café con Rafa Nadal . Fuera de lo que es el fútbol es mi mayor ídolo seguramente. Con Guardiola también, pero ya le conozco un poco. Cada conversación con él aprendes mucho y son muy amenas. A Rafa Nadal me gustaría conocerle".