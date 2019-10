Fútbol La dura crítica de Dani Alves a París: «Allí son jodidamente racistas» El lateral brasileño, ahora en el Sao Paulo de su país, no tiene un buen recuerdo de la ciudad durante su etapa en el PSG

Dani Alves no guarda un buen recuerdo de su paso por el París Saint-Germain. En lo deportivo, el lateral brasileño ganó dos veces la 'Ligue1' con el conjunto de la capital, pero ni se acercó al gran objetivo del club, la Champions League. Y en lo que se refiere a lo que va más allás del terreno de juego ha reconocido que la ciudad no le llenó. Que está bien para ir de turismo pero que para más acaba cansando.

En una entrevista para la revista 'GQ' Alves reconoció que su nueva casa, la ciudad de Sao Paulo, es tan estresante como la capital de Francia. «París también es una ciudad estresante... no me gusta mucho. Si vas a París por una semana va a ser el viaje de tu vida. Más de eso te va a cansar. En eso se parece un poco a Sao Paulo pero allí son jodidamente racistas. Aunque conmigo no hicieron nada, porque les enviaría a todos a tomar por culo, sí lo vi con mis amigos», argumentó.

Más del gusto del brasileño son Sevilla y Barcelona, ciudades más «cálidas». «La gente allí parece brasileña, vive en la calle, tiene una energía genial. Son muy vivos, si te atreves la jodiste. Pero prefiero que la gente sea así que al revés», zanjó.