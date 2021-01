Tercera división Drenthe, estreno con derrota en el Racing Murcia El centrocampista juega los primeros minutos en su regreso al fútbol con el equipo murciano de Tercera división

Durante las tres temporadas que estuvo en el vestuario del Real Madrid y los meses que consumió en el Rico Pérez de Alicante defendiendo al Hércules, Royston Drenthe jamás pisó ni oyó hablar de La Unión, municipio de la comarca del Campo de Cartagena de 20.000 habitantes en el que jamás pudo imaginar que disputaría un partido oficial. Y mucho menos el de su regreso al fútbol español, con 33 años, después que su retirada en 2019 tras militar en el Kozakken Boys, de la Tercera División holandesa. La misma categoría en la que milita el Racing Murcia del australiano Morris Pagniello, club que provocó un golpe mediático el Día de Reyes al anunciar el fichaje del centrocampista. Un futbolista que aterrizó en España con un evidente sobrepeso y que este domingo ha debutado con su nuevo equipo. ( El sonado regreso de Drenthe)

Drenthe, hoy - Bartolomé Romero

Después varias sesiones de entrenamiento, aunque aún con algún kilo de más, Drenthe no ha podido disfrutar de un estreno feliz en el Racing de Murcia porque su equipo ha perdido en el campo de La Unión Atlético, que se ha impuesto con un gol de Harrison Eagle en el segundo tiempo (1-0). En su primera convocatoria en el equipo entrenado por Antonio Pedreño, el centrocampista holandés, que con el Real Madrid ganó una Liga y una Supercopa de España, comenzaba en el banquillo y no entraba en el partido hasta los últimos minutos.

Drenthe volvía a pisar el césped en un partido oficial en el minuto 86, cuando ocupaba el puesto de Cristo. Cuatro minutos, más otros cuatro en la prolongación, en los que el exinternacional holandés, un futbolista que siempre llamó la atención por su poderío físico, apenas ha podido tener contacto con la pelota. Una vuelta desilusionante por el resultado final, pero el objetivo del exmadridista es ayudar a que su equipo en el objetivo del ascenso.

Drenthe llegó al Real Madrid en el verano de 2007, pero no terminó de echar raíces en el club blanco. El holandés, que acabó en el Hércules, ptambién asó por el Everton inglés antes de probar suerte en casi una decena de equipos, pero no encontró nunca lo que buscaba. Ahora intenta disfrutar de nuevo con el fútbol en el Racing de Murcia, pero su estreno no ha sido el que esperaba.