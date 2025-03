La doble moral de Laurent Blanc

Cuatro años después, Laurent Blanc volverá a los banquillos tras cerrar su fichaje por el Al-Rayyan. El técnico francés, de 55 años, firmó por un año y medio y su misión será mejorar la clasificación en la tabla de la Liga de Catar, ya que es sexto a doce puntos del líder, el Al-Sadd del español Xavi Hernández.

Como futbolista, Blanc fue campeón del mundo en Francia 98 y de Europa en Bélgica y Países Bajos 2000. Como entrenador dirigió tres campañas al Girondins de Burdeos, dos años a la selección francesa y tres al París Saint-Germain , club del que fue despedido en 2016. Desde entonces, llevaba cuatro años sin pisar un banquillo y hace tres semanas mostró su resignación, acusando al fútbol de haberse convertido en un negocio.

«Quiero entrenar pero cuanto más tiempo pasa, menos creo que ello. Cada vez es más difícil para los entrenadores . Los jugadores ya no están valorados por lo que hacen sino por lo que generar a nivel financiero. Cada vez piden más a los entrenadores que hagan crecer el valor de los jugadores pero nosotros, ante todo, somos técnicos. El fútbol está tomando un rumbo que no necesariamente me agrada». Parece que ser los petrodólares de Catar sí le han agradado a Laurent, en una doble moral complicada de entender.