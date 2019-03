Twitter Las disculpas de Carlos Herrera a Gerard Piqué El periodista recogió el guante del jugador del Barcelona, que tras el clásico reivindicó su derecho a la libertad de opinión

La guerra dialéctica entre Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, y Carlos Herrera, periodista de la cadena COPE, empezó hace unos días, cuando el jugador opinó que habría que prestar más atención al juicio de los políticos presos de Cataluña que al VAR.

La polémica entre ambos ha ido creciendo, pero parece que el comunicador ha querido zanjarla con unas disculpas públicas en sus redes sociales. «Creo que Gerard Piqué tiene razón. No se deben utilizar esas palabras. Ejerce su libertad de expresión y análisis acerca de hechos concretos. Por ello le ruego que me disculpe», ha escrito Herrera en su cuenta de Twitter.

Creo q Gerard Piqué tiene razón. No se deben utilizar esas palabras. Ejerce su libertad de expresión y análisis acerca de hechos concretos. Por ello le ruego q me disculpe. — carlos herrera (@carlosherreracr) 3 de marzo de 2019

Lo hace después de que Piqué explicara ayer, tras el clásico, que «el señor Carlos Herrera me llamó Gerardo en tono despectivo, me llamó cretino, no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar», dijo Piqué en el Bernabéu. «El fútbol y la política están mezclados, tenemos nuestras opiniones, el juicio es injusto y no son culpables», señaló el jugador azulgrana.