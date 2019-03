Barcelona Las disculpas de Arthur que enamoran al barcelonismo El centrocampista brasileño ha mostrado su arrepentimiento por acudir a la fiesta de cumpleaños de Neymar en París

El centrocampista del Barcelona Arthur Melo reconoció este martes que fue un error viajar a París para asistir a la fiesta de cumpleaños de su compatriota Neymar, dos días antes de disputar la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid, donde cayó lesionado.

«Me equivoqué al ir a esa fiesta y asumo mi responsabilidad. Fue un momento duro para mí. Me fastidió por la lesión y por mis compañeros, pero tanto ellos como el cuerpo técnico me ayudaron. Sabía lo que hacía, pero pido disculpas si he molestado a alguien», apuntó en la previa del partido de la Liga de Campeones ante el Lyon.

El jugador brasileño, que sufrió en aquel clásico una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, ya se encuentra totalmente recuperado y con ganas de volver mañana a la Liga de Campeones, una competición que ha probado por primera vez esta temporada y en la que se graduó hace uno meses, en Wembley, con un gran partido ante el Tottenham Hotspur.

Las disculpas del centrocampista han tenido una gran repercusión en las redes sociales. Muchos aficionados azulgranas han enviado numerosos mensajes de apoyo a Arthur, en los cuales aceptan las disculpas del futbolista.