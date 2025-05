El Dinamo supera las PCR y habrá partido

El Barcelona podrá disputar el partido de este miércoles ante el Dinamo de Kiev (21:00 horas, Movistar Liga de Campeones) después de que el equipo ucraniano haya dado negativo en todas las pruebas PCR a las que se ha sometido este martes por la mañana a instancias del departamento de Salud de la Generalitat. El partido estaba a expensas de estos análisis después de que seis de los jugadores que no han podido viajar a causa del coronavirus se entrenaron con el resto del grupo antes de conocer el resultado de las pruebas a las que se sometieron en Kiev. De esta manera, la UEFA no tendrá que aplazar el partido. Hay que recordar que el equipo de Mircea Lucescu aterrizó ayer por la tarde en Barcelona con nueve bajas por coronavirus , sólo 19 jugadores convocados, 13 de ellos de la lista A y seis de la cantera. El mínimo de jugadores disponibles del primer equipo (lista A) que establece la UEFA según el protocolo sanitario es de precisamente 13. Por este motivo, el test de esta mañana era definitivo para decidir si se celebraba el encuentro. Si no hubiera sido posible, la UEFA contemplaba reprogramar el encuentro en otra fecha cuyo límite era el 28 de enero.

El Dinamo anunció seis bajas por Covid-19 citando los nombres de los jugadores Nikolái Shaparenko, Alexandr Karaváev, Gueorgui Tsitaishvili, Denís Garmash, el danés Mikkel Duelund y el rumano Tudor Baluta. Además, los análisis detectaron el coronavirus en el segundo entrenador, Emil Karas, y otros cuatro miembros del cuerpo técnico del Dinamo. Ya causaron baja en el partido del sábado ante el Dnipro los porteros Denys Boyko y Heorhiy Buschan y el defensa Vitaliy Mykolenko. Mircea Lucescu convocó a dos porteros del filial (Nescheret, Morgun) y uno del juvenil (Ignatenko). La media de edad de la convocatoria del Dinamo es de sólo 22,37 años.

Este contratiempo para los ucranianos no genera excesiva confianza en el Barcelona, que toma como ejemplo el partido que el Madrid disputo en casa ante el Shakhtar (2-3). «El tema Covid tiene mucha influencia en nuestra vida, día a día, y en nuestro trabajo. Si te toca gente con Covid, hay que seguir las normas. Ellos son más de un jugador y claro que influye en su calidad. El otro día el Shakhtar llegó con bajas y le ganó al Real Madrid . Hay que respetar, nosotros queremos ganar el partido», explicó Koeman. Lucescu también se refirió a los problemas que atraviesa: «Ha sido complicado esperar cinco horas hasta tener los resultados, pero gracias a Dios todos los futbolistas están sanos. Jugaremos el partido mañana y al final eso es lo que importa ». Y revelo que «en el equipo teníamos la esperanza de que dieran negativo, pero el problema está en el partido de mañana. Como entrenador me hubiera gustado que el encuentro se hubiera jugado en otro momento, pero debemos aceptarlo. Hubiera sido mejor dar un positivo y jugar otro día », bromeo. Lucescu concluyó asegurando que «no creo que el Barcelona tenga el nivel ahora para ganar la Champions. El Bayern, el City o el PSG tienen más opciones. De todos modos, tiene a un futbolista como Leo Messi, que puede ser muy importante . Un entrenador nuevo necesita mínimo seis meses y en primavera ya será otro equipo. Messi está haciendo algo increíble que es pensar en el equipo y no en él. Hace cosas por todo el campo que deberían hacer otro, pelea, da asistencias y marcar. Se esfuerza por el colectivo y quiere ayudar a los futbolistas más jóvenes».