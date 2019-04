Dimite el presidente de la Federación Alemana por pagos indebidos

Seguir Rosalía Sánchez Actualizado: 02/04/2019 16:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Revolución de Low en la selección alemana

«Todos los que me conocen saben que no soy codicioso, pero cometí un error al no tasar correctamente los regalos», ha dicho el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, al anunciar en rueda de prensa su dimisión.

La renuncia se produce tras un escándalo en torno a ingresos indebidos y muy especialmente a un reloj que le regaló el oligarca ucraniano Grigori Surkis y valorado en 10.000 euros. Surkis organizó la Eurocopa 2012 y se sentó hasta febrero de 2019, junto a Grindel, en el ejecutivo de la Uefa. «Desconocía el valor de ese regalo, pero será devuelto en cuanto sea posible», ha dicho Grindel, aclarando que, «de todas formas, Sr. Surkis no tenía intereses económicos en relación con la DFB. Nunca pidió ayuda antes o después del regalo. En ese momento ya estaba claro que no volvería a postularse para el Uefa Exko, a la que ya no pertenece hoy, de manera que no fue y es para mí ningún conflicto de intereses reconocible».

En Berlín se rumorea que los mismos medios que han destapado este regalo, así como que Grindel había recibido 78.000 euros antes de comenzar su mandato, en calidad de miembro del Consejo de Vigilancia de una filial de la DFB y en contra de las disposiciones de la organización, tienen en la redacción pruebas de otros ingresos irregulares que iban a publicar en una serie que el afectado ha decidido evitar con su dimisión. «Estoy profundamente conmovido por tener que renunciar a mi función como presidente de la DFB debido a esa operación», ha dicho, «yo no conocía la marca del reloj que recibía como un regalo privado y no tenía idea de su valor, pero fue un grave error no determinar este valor de inmediato ni haberlo devuelto al instante».

Grindel llegó a la presidencia de la DFB en abril de 2016 para suceder a Wolfgang Niersbach que había tenido que dimitir en el marco de otro escándalo relacionado con el Mundial 2006. Durante su gestión, ha sido criticado por el manejo poco afortunado de algunas situaciones como el debate en torno a la foto que se tomaron los jugadores Ilkay Gündogan y Mesut Özil con el presidente turco Recp Tayyip Erdogan. Özil, como consecuencia de ese debate, terminó renunciando a la selección alemana.

La DFB, que organizará la Eurocopa en 2024, ha informado que Grindel será reemplazado interinamente por los vicepresidentes Rainer Koch y Reinhard Rauball hasta las elecciones de septiembre. Grindel, un periodista que fue parlamentario por el partido conservador CDU, también es miembro del comité ejecutivo de la UEFA e integra el consejo de la FIFA.