Diez frases de Diego Armando Maradona para el recuerdo

Diego Armando Maradona , el diez eterno, falleció ayer a causa de una parada cardiaca. Tras un complicado mes de noviembre, donde fue operado y hospitalizado, el astro argentino se despidió para siempre este miércoles. Para la historia quedarán sus jugadas, sus goles y su leyenda, forjada tanto dentro como fuera del campo. Porque si en el césped firmó malabares imposibles, fuera dejó frases que también quedarán para la posteridad.

1. De orígenes humildes, Maradona siempre recordó sus inicios en Villa Fiorito: «Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono», dijo un día con humor. Diego fue el quinto de ocho hermanos, el primer varón de la familia, de la que siempre presumió. Sobre su barrio natal, dijo esto otro: «Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes».

2. Para muchos, un dios. Maradona, preguntado un día sobre la idolatría de quienes le veneran, dijo: «Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego».

3. Perseguido, señalado e incluso maltratado por su vida privada, Maradona estalló en alguna ocasión contra quienes, a su juicio, le hacían la vida más difícil: «Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo». Maradona, que nunca quiso ser un ejemplo, se convirtió en el mayor símbolo de su país.

4. Después de que se esforzara durante los meses previos a la cita mundialista para llegar a tope, y tras demostrar que lo logró en los dos primeros partidos, un positivo le dejó fuera del Mundial de 1994. Aquel fue uno de los mayores varapalos para Maradona, que no volvería a jugar con la selección. «Créeme que me cortaron las piernas», diría.

5. «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha». Dicha en 2001 en su partido de despedida, cuando le habló a una Bombonera entregada a su figura.

6. Incontables son sus enfrentamientos dialécticos con distintas figuras del fútbol mundial. Para criticar a Sampaoli, exseleccionador argentino, recurrió a ese humor tan ácido que le caracterizaba: «Si a Sampaoli le tirás la pelota, te la devuelve con la mano».

7. Muchos han sufrido el talento de Maradona, pero uno de ellos, con quien luego tendría una bonita amistad, fue Hugo Gatti. Al entonces portero de Boca Juniors se le ocurrió caldear el ambiente previo al partido contra Argentinos riéndose de Maradona. «Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo 'gordito' le voy a meter cuatro». Y así fue.

8. «Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana».

9. Sobre sus demonios, los que le persiguieron toda su vida: «Fui, soy y seré drogadicto» , una frase pronunciada en 1996, cuando era una de las figuras de la campaña «Sol sin drogas».

10. «Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal». Más tarde, en cambio, vertió una opinión diferente sobre su entorno y la dificultad de vivir siendo Maradona: « Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida, y encontrarán el momento de hacerlo estando muerto» .

BONUS: «Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra».