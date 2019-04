LaLiga ¿Qué dice el reglamento sobre las manos en el área? La mano de Arias en el partido ante el Real Valladolid enfadó a los pucelanos: «Es una injusticia»

El Real Valladolid no pudo salir más enfadado de su visita al Metropolitano. La mala situación del equipo, al borde del descenso, y la polémica en los minutos finales fueron el motivo de este enfado. La cosa sucedió así: en el minuto 87, un remate de cabeza de Óscar Plano golpeó en la mano de Santiago Arias y rápidamente los futbolistas pucelanos reclamaron pena máxima. El árbitro, Melero López, no apreció penalti pero fue advertido por el VAR, al que acudió para revisar la jugada. Mientras los videomarcadores mostraban la secuencia, la numerosa afición del Real Valladolid se arrancó con un «penalti, penalti», confiados en que se sancionaría la acción.

Pero no fue así. Melero López terminó de revisar la jugada y se dirigió hacia el banquillo visitante con gesto negativo. Sergio González no se lo terminaba de creer mientras el banquillo local celebraba la decisión. «Otra vez estamos jodidos por la injusticia. No queremos que te den nada, pero tampoco que te quiten», dijo el entrenador visitante en rueda de prensa. «Nos han perjudicado», agregó después Sergi Guardiola.

Según contó Sergio González a los periodistas, el árbitro les explicó lo que había visto: «Nos ha reconocido que es mano, pero que el jugador no tiene una posición antinatural. No entiendo nada. Al Sevilla le dieron el otro día dos penaltis por dos manos», confesó. Además, cargó contra el VAR, que aunque sí intervino en esta jugada no hizo rectificar al colegiado: «El tema del VAR es difícil de asimilar. Hay mucho protocolo que va cambiando en función de las decisiones que se toman con el Real Valladolid».

Simeone, por su parte, también fue preguntado: «La valoración de esa jugada siempre es difícil estando del otro lado, pero cuando un equipo se juega la vida la protesta es lógica. El árbitro explicó después del partido el porqué no pitó, pero es totalmente entendible la queja». Saúl también se pronunció al respecto: «Es una jugada polémica. Al final es un balón que da en la mano de un compañero y es decisión del árbitro ver si es voluntaria o no, si interfiere en la dirección del balón... Es una jugada difícil. [...] Hoy el perjudicado fue el Real Valladolid y el otro día los perjudicados fuimos nosotros y no salimos a hablar. Es una situación complicada para todos».

¿Qué dice el reglamento?

«Tocar el balón con la mano.

Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar de tocar el balón con la mano o con el brazo. El árbitro deberá considerar las siguientes circunstancias:

- el movimiento de la mano hacia el balón (no del balón hacia la mano)

- la distancia entre el adversario y la mano(Balón que llega de forma inesperada)

- la posición de la mano no presupone necesariamente una infracción

- tocar el balón con un objeto sujetado con la mano(como vestimenta, espinillera/canillera, etc.) constituye una infracción

- un objeto lanzado (una bota, espinillera/canillera, etc.) constituye una infracción».

Además, la circular número 4 de la RFEF para la temporada 2018/19 trataba de esclarecer aún más todo lo relativo a estas jugadas. Y esta dice lo siguiente:

6. MANOS

En este apartado no ha habido modificaciones respecto a la temporada anterior, por lo que únicamente tendremos que recordar algunas cuestiones o “herramientas” que nos ayudarán a determinar la punibilidad o no de las acciones cometidas con manos o brazos, como son:

- El movimiento de la mano hacia el balón (y no al contrario).

- La distancia entre adversario y el balón (balón que llega inesperadamente).

- La posición de la mano no debe suponer necesariamente una infracción.

Profundizando un poco más, se analizaron diferentes jugadas específicas como:

a) Manos apoyadas sobre el terreno de juego o deslizándose sobre el mismo, en las que el jugador no hace ningún movimiento intencionado o voluntario para interceptar el balón, sino que usa el brazo como herramienta osoporte para mantener el equilibrio, debajo del cuerpo y apoyado en el terreno de juego.

En estos casos, el árbitro no deberá sancionar la mano, entendiéndolo como una acción derivada del propio desarrollo del juego y accidental.

No obstante, si el jugador realiza un movimiento con la finalidad de tocar el balón u ocupar un espacio “haciéndose más grande” para interceptar el balón, la sanción técnica correspondiente (libre directo o penalti) y disciplinaria, si fuese necesaria, serán adoptadas por el colegiado.

b) Las manos rebotadas que impactan en la mano o brazo del jugador, como principio, por su total involuntariedad, no serán sancionadas, pero si observamos que, desde el inicio de la jugada, el defensor, con una clara intención de cubrir más espacio, eleva o despega claramente su/s brazo/s o manos y el balón impacta en esa zona de su cuerpo, será sancionado tanto técnica como disciplinariamente conforme a las reglas de juego.

En cuanto a la sanción disciplinaria a aplicar en las jugadas de manos, no ha habido ningún cambio en relación a temporadas anteriores, es decir, serán amonestadas las acciones cometidas con las manos o brazos, siempre que:

- El jugador toca el balón con la mano para interferir en un ataque prometedor o detenerlo.

- Toca el balón con la mano en un intento de marcar un gol (independientemente de que lo consiga o no) o en un intento de evitar un gol sin conseguirlo.

Del mismo modo, se han observado durante la Copa del Mundo de Rusia, acciones de manos cometidas en las áreas, donde un delantero remata de cabeza y el balón es interceptado por el brazo o mano del defensor, teniéndola claramente en posición elevada y ascendente, con lo que el riesgo que asume al realizar esa acción defensiva es determinante para establecer la sanción que debe aplicarse, es decir, penalti y, en el caso de que estimemos que corta un remate claro o ataque prometedor, será así mismo, amonestado.