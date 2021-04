Copa del Rey Los detalles de la final: de la 'maldición' de Muniain al 'forofismo' de Algucacil La Real Sociedad vuelve a levantar un título 34 años después gracias a un gol de Oyarzabal, que acabó emocionado tras el partido

S. D. Actualizado: 04/04/2021 09:24h

Treinta y cuatro años después, la Real Sociedad vuelve a ser campeón. Lo consiguió en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada, jugada ayer por culpa de la pandemia, y nada menos que ante su máximo rival, el Athletic Club. Un solitario gol de Mikel Oyarzabal de penalti en la segunda mitad dejó sobre el césped de La Cartuja de Sevilla a los donostiarras con el trofeo y a un equipo que, aunque perdedor, tendrá otra oportunidad de ganar la Copa contra el Barcelona en unos pocos días.

Un desenlace que, para los más supersticiosos, empezó a escribirse al comienzo de todo, cuando un intrépido Iker Muniain tocó la copa mientras su equipo entraba al campo. Un gesto que la mayoría de jugadores evitan en este tipo de ocasiones, en muchos casos hasta el punto de ni mirarla, pero no así Muniain. Una anécdota más de lo mucho que dejó el partido.

👋 El toquecito de @IkerMuniain10 a la Copa antes de empezar



Vídeo no apto para supersticiosos#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/4TrTi1sWXG — DAZN España (@DAZN_ES) April 3, 2021

Sobre el campo, uno de los protagonistas fue, sin duda, Íñigo Martínez. El centra del Athletic cambió de aires en el mercado de invierno de 2018 procedente, precisamente, de la Real. Aquel movimiento sacudió el País Vasco y buena parte de la afición donostiarra no le perdona que se fuera al máximo rival. Por eso, y por ser uno de los baluartes para Marcelino, ayer las miradas se posaron sobre él.

Y a punto estuvo de marcar un golazo que hubiera puesto por delante a los suyos, gracias a un potente disparo que Álex Remiro mandó a córner. Luego, protagonizó la primera jugada polémica, cuando el balón impactó en su brazo en una zona limítrofe con el área. Los jugadores de la Real reclamaron penalti, pero la revisión del VAR sentenció que fue fuera, no sin debate. Sí se señaló el penalti posterior sobre Portu, con tarjeta roja incluida que luego le fue retirada. Marcó Oyarzabal para su exequipo e Íñigo Martínez terminó la cita con un sincero abrazo al que fuera su presiente, Jokin Aperribay, y a sus antiguos compañeros.

También tras el pitido final, el autor del único tanto del partido dejó una imagen para el recuerdo. Entrevistado ante las cámaras, Oyarzabal se emocionó por la importancia del triunfo. «Es un día muy bonito, en el que te acuerdas de mucha gente. Con la situación que vivimos, dar una alegría así a la gente es muy grande. Ha habido gente cercana que se ha ido en este tiempo, es una pena. Les quiero», dijo entre lágrimas. La estrella de la Real, a pesar de la multitud de ofertas que ha tenido, sigue jugando en el club de su vida.

La EMOCIÓN y las LÁGRIMAS de quien siente a la @RealSociedad de CORAZÓN 💙@mikel10oyar 🗣️ "Hay familiares y amigos que de la peor manera se van. Esto es para todos: para la familia, los amigos y para todo el realzale. Los hemos sentido y esto es la hostia" #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/a84Pm9KbSg — DAZN España (@DAZN_ES) April 3, 2021

Finalmente, como no podía ser de otro modo, Imanol Alguacil dejó su propia impronta en la celebración. Del técnico vasco se dice y se sabe que disfruta y sufre como un aficionado más de la Real, y ayer lo volvió a demostrar. En una rueda de prensa vacía por la pandemia, Alguacil, con su habitual educación, no dudó en ponerse la camiseta del equipo y arrancarse a cantar como si estuviera en la grada. «Si me permitís... Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queráis llamar. ¡Esto va por todos vosotros, Guipúzcoa! ¡Por todos los que sienten la Real! ¡Vamos, Real! ¡Aúpa, Real! ¡Vamos, Goazen!».