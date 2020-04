Coronavirus El desgarrador relato de Santi Denia: «No hubo manera de conseguir un respirador» «Intenté buscar uno en Albacete pero España tiene una situación complicada», explica el seleccionador sub 19

El seleccionador español de fútbol sub 19, el exfutbolista Santi Denia, relató esta pasada noche ante los micrófonos del programa 'El larguero', de la Cadena SER, el calvario por el que tanto él como su familia han tenido que pasar tras el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.

«Este virus se ha llevado a mi padre y se está llevando a muchas personas. Todos los ciudadanos estamos sufriendo con este tema. Tengo mucha pena y mucha impotencia por todas las circunstancias que han rodeado a la muerte de mi padre», explicó. «Él estaba bien, en una residencia de Albacete. Fue muy rápido. A mi hermana le dio tiempo a despedirse porque avisó el médico a la hora de comer: nos dijo que había empeorado. Yo llegué dos horas después, gritándole 'Chapi' que es así como le llaman, y no contestaba ya...»

El exjugador de equipos como Albacete o Atlético de Madrid compartió sus esfuerzos por ayudar a su progenitor en la lucha contra el coronavirus. «Intenté buscar un respirador en Albacete para mi padre. Creía que era la única posibilidad de darle una oportunidad. Pedí al doctor, a amigos de Albacete, a amigos en Madrid, pero España tiene una situación complicada. Busqué llevarle también a Madrid, pero el médico desaconsejó el traslado. No había opción porque no había respiradores en ningún sitio».

«No hubo manera de conseguir un respirador»

De su relato destacan notablemente la impotencia que tanto él como su familia sintieron en los últimos momentos de su padre: «No hubo manera de conseguir ese respirador porque el sistema está desbordado. Yo no soy ni más, ni menos que nadie para que me dieran un respirador. Sólo un ciudadano que buscaba darle una oportunidad a mi padre. A la mañana siguiente, llamaron a mi hermana y nos dijeron que había fallecido y a que las 17:00 horas había que enterrarle. Fuimos cuatro personas al velatorio sin poder abrazarnos, con mascarillas. Fue muy duro. Luego dentro de lo malo, al menos tuvimos la suerte de que pudimos despedirle. Dentro de lo malo fuimos afortunados, pero no me pude ni abrazar a mi hermana».

«Fue tremendo lo que vivimos y me apoyé mucho en mi hermana porque mi madre falleció hace cinco años por una neumonía. Querría subrayar, por otra parte, que en el acta de defunción pone que es sospechoso de coronavirus, pero es lícito por mi parte saber si está en esa lista o no. Por desgracia va a haber muchos casos en España que fallecen por coronavirus y no lo sabemos. Hoy leí que fallecieron 60 ancianos en una residencia de ancianos en Las Rozas. Muy doloroso. Me gustaría saber si mi padre está en la lista y me gustaría que estuviera en ella. Mi padre iba a cumplir 86. Sabemos que los ancianos, la mayoría tiene patologías previas. Pero lo que tengo claro es que seguiría vivo si no es por el coronavirus. No sé cuánto tiempo, si uno, dos, tres o cinco años. Pero seguiría vivo. El Gobierno debe hacer el esfuerzo por hacer el número máximo de tests posibles. La OMS dice que los asintomáticos también pueden contagiar, hay que hacer test como sea. No quiero entrar en política, sólo me estoy expresando como un ciudadano que ha perdido a su padre. Mi mensaje, de todos modos, es que vamos a tener esperanza y que, en tres semanas, vamos a tener la seguridad de haber vencido a este virus».