Los descubridores de los nuevos talentos del fútbol español

El fútbol español parece estar viviendo días de vino y rosas con la explosión de jóvenes y talentosos jugadores que auguran buenos tiempos en un futuro cercano. Los casos de Pedri, Gavi, Nico, Ansu Fati, Yeremy Pino... son el claro ejemplo de que ... las canteras funcionan bien y ponen de relieve el trabajo de ojeadores y técnicos, responsables de que el fútbol base llegue a buen puerto. Es un trabajo en equipo en el que destaca el buen ojo del ‘scouting’ y la valentía del entrenador para hacerle jugar en categorías profesionales. La meteórica carrera de Pedri, que el sábado ante Albania volvió a mostrar destellos de su enorme clase, sintetiza esta simbiosis que le catapultó al Barcelona, a Primera división y a la selección absoluta en apenas un año, asentándose como titular indiscutible en el primer equipo azulgrana y disputando en un mismo verano, con apenas 18 años, una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos.

Jonathan Vega , captador de talentos de la UD Las Palmas, descubrió el potencial de Pedri cuando éste jugaba en el infantil del Juventud Laguna. Fue en 2016 y el canario tenía 14 años. «Vimos que había un buen talento, era un futbolista que para la edad que tenía estaba por encima de la media. Entendía muy bien el juego. Las condiciones técnico-tácticas que reunía para tener esa edad eran muy excepcionales. Tanto Roberto Arocha , que es el coordinador de la UD Las Palmas, como yo, decidimos hacer el seguimiento del futbolista. Y ya desde el segundo año nos decidimos más a ir a por él. Honestamente, cuando me dicen lo de ‘descubridor de Pedri’ no me lo creo como tal. Entiendo que yo tuve la suerte de poder estar trabajando para un club de élite y poder captarlo», explica a ABC.

Luego, ya en Las Palmas, Pedri tuvo la fortuna de dar con Pepe Mel , un entrenador forjado como futbolista en la cantera del Real Madrid, que no dudó en apostar por él y hacerle debutar en Segunda división con 16 años. De ahí al filial del Barcelona, aunque Koeman solo necesitó un par de entrenamientos para incorporarlo al primer equipo.

Encontrar al Messi del futuro cuando aún nadie le conoce, siendo un niño y a coste cero es uno de los grandes objetivos de todos los clubes, que invierten en una red de ojeadores para rastrear todas las categorías inferiores del fútbol español y extranjero. Tienen un instinto innato para descubrir el talento y son capaces de ver aquellos pequeños detalles de calidad que pasan inadvertidos para el resto de aficionados. Son unos personajes anónimos que buscan nuevos diamantes por pulir. Son los descubridores de los futbolistas del futuro.

De Canarias a Sevilla. Allí fue descubierto Ansu Fati , un chaval de ocho años que empezó a patear el balón en la Escuela Peloteros Sierra Sur después de que su familia se trasladara a la localidad andaluza de Herrera desde Guinea Bissau. Gracias al buen ojo de Jordi Figueroa , director de la escuela de fútbol de Herrera, y de José Luis Pérez Mena, director en Peloteros, acabó en la cantera del Sevilla, paso previo a su marcha al Barcelona. «Recibí una llamada y me dijeron que había un chaval que despuntaba allí jugando con los mayores. Era categoría prebenjamín y cuando vimos el potencial que tenía directamente pensamos que era categoría alevín. Nos dejó maravillados», explica Figueroa. «Estuvo tres años con nosotros, tanto en los Peloteros de Herrera como en la selección Peloteros. Luego se marchó un año al Sevilla y a partir de ahí fue el niño famoso que puso la primera piedra en la nueva Masía», añade orgulloso Pérez Mena.

También en Sevilla despuntó Gavi , aunque en este caso el descubridor se lo llevó a las categorías inferiores del Betis tras verle en el Liara Balompié. Los 96 goles que marcó con el equipo alevín , que provocaron el seguimiento de Villarreal, Real Madrid, Atlético y Barcelona, respaldan la apuesta de Manuel Alba, coordinador del fútbol base bético hasta 2020. «Nos alegra mucho ver a un futbolista que en aquella época ya pensábamos que era un jugador diferente. Cualquier persona veía que Gavi era un artista. Es bueno, pero es más bueno todavía. El día que juegue como si fuese la plaza de su pueblo hará muchos más goles y será mucho más interesante», advierte Manuel Alba.

Muchos jóvenes talentos son captados en torneos o pruebas que organizan los clubes y que están plagados de ojeadores y cazatalentos. Es el caso de Yeremy Pino , que en un año ha pasado de jugar en el Villarreal C, en Tercera división, a hacerlo en el primer equipo y a debutar con la selección absoluta. En un torneo de selecciones autonómicas, Yeremy formó parte de la selección canaria, siendo el más destacado del conjunto isleño. Aunque Unai Emery , que apostó por él y le hizo debutar en Primera, es su descubridor en el fútbol profesional, anteriormente, en el filial, le observó de cerca Nando Martínez, integrante del cuerpo técnico. «Yeremy es un futbolista táctico e inteligente, que mantiene su aprendizaje del fútbol callejero . Demuestra su mejor versión cuando el reto es más difícil, por eso crece su potencial».

Rol del director deportivo

Alejandro Menéndez, entrenador gijonés formado en la cantera de Mareo, siempre podrá presumir de haber sido el descubridor de Iago Aspas , uno de los mejores delanteros españoles del momento. En 2008, cuando el de Moaña militaba en el filial del Celta, apostó por él para evitar el descenso a Segunda B. «El club vivía un momento muy duro, al borde de la ley concursal. Necesitaba savia nueva. Lo metí de titular y respondió. Cuando se le acabó la gasolina, el equipo desapareció», recuerda Menéndez. «Si no triunfa en Liverpool o Sevilla es por su profundo celtismo», añade Paco Herrera , considerado por el propio Aspas como el técnico que consiguió su explosión.

Papel importante juegan también los directores deportivos, focalizados en fichar jóvenes talentos de futuro a un precio asequible y rentabilizar su evolución. El mayor exponente es Monchi , conocido por contratar a jugadores desconocidos durante su etapa en el Sevilla y lograr un gran potencial deportivo y económico. Julio Baptista, Adriano Correia, Dani Alves Keita, Poulsen, Kondogbia, Rakitic o Bacca son algunos ejemplos de sus grandes operaciones.