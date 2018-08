El desagradable incidente que vivió Nacho Novo con un ultra

El exfutbolista español Nacho Novo vivió un desagradable episodio a su llegada al Aeropuerto Internacional de Belfast. El que fuera jugador de los Rangers durante seis años se desplazaba para animar a su exequipo cuando se encontró con un ultra que le amargó el aterrizaje.

El aficionado, que como se ha sabido después era ultra del Celtic, no dudó en «darle una bienvenida» poco honrosa y le dedicó frases como «espero que te mueras». Nacho Novo, si bien al principio obvió al ultra, finalmente terminó por echarle en cara su comportamiento: «¿Podrías respetarme, qué coño te he hecho yo?». El aficionado, lejos de marcharse, continúo con una actitud desafiante, a la que es español contestó con un: «¿Crees que te tengo miedo?».

Por suerte, el acontecimiento no fue a mayores. Nacho Novo, eso sí, quiso explicar lo sucedido en sus redes sociales después: «Llegamos al Aeropuerto Internacional de Belfast. Tan pronto como salí del aeropuerto estaba rodeado por aficionados del Celtis que abusaron y trataron de atacarme».

Arrived at Belfast international airport tonight to support the local community for all sides of the divide, as soon as I walked out of the airport I was surrounded by over Celtic supporters that hurled abuse and tried to attack myself I would like thank genuine Celtic supporter