Anderson, jugador del Fuenlabrada, no habría viajado por precaución a La Coruña junto a sus compañeros para disputar este viernes el partido aplazado ante el Deportivo (20.oo horas), al no haberse confirmado el negativo que dio hace tres días después de haber sido uno de los jugadores afectados por el brote de coronavirus, según ha informado Marca. "Ante las informaciones publicadas, confirmar que no hay ningún NUEVO positivo en el Fuenlabrada", ha asegurado el club madrileño en sus redes sociales

El angoleño tenía el alta médica, pero no se había reincorporado al grupo y trabajaba en solitario, según el citado diario.