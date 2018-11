Deportistas y políticos reaccionan al «desencuentro» del River-Boca Maradona, Horacio Rodríguez o Alejandro Domínguez opinan sobre la polémica del pasado fin de semana

El doble aplazamiento del encuentro entre el Boca Juniors y el River Plate por los polémicos sucesos del pasado fin de semana, que impidieron la celebración del partido en un primer lugar, ha generado cantidad de reacciones entre algunas de las figuras argentinas más relevantes del mundo de la política y el deporte:

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors

«Lo mejor era no jugar, estábamos en desventaja. No estábamos preparados para jugar una final que desde el principio de año es el objetivo. No era justo»

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol

«No es culpa de la Conmebol sino de los inadaptados. Tenemos informes médicos que no garantizan que haya igualdad deportiva»

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate

«River nunca quiso jugar con ventaja. Firmamos jugar hoy, pero no se pudo y está bien. No dudo de que el partido se va a jugar en nuestra casa y con gente»

Horacio Rodríguez, alcalde de Buenos Aires

«El problema de acá se llama “barras bravas”, que son mafias enquistadas en el fútbol hace más de 50 años, son los que siempre generan estos incidentes»

Diego Maradona, exjugador y exseleccionador argentino

«Lo de Argentina es lamentable, hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que nos merecemos lo que tenemos»

David Nalbandian, extenista argentino

«Vine a ver un partido y me voy muy decepcionado. Los organizadores no pueden jugar así con la gente. Todo fue una verdadera vergüenza»