Fútbol Demebélé, refuerzo de verano para el Barça Podría coincidir sobre el césped con Braithwaite, fichado para sustituirle

Sergi Font Barcelona Actualizado: 14/04/2020 01:34h

La suspensión de todas las competiciones para prevenir la expansión de la pandemia vírica del Covid-19 puede provocar situaciones grotescas como que Ousmane Dembélé pueda coincidir sobre el césped, y compartiendo equipo, con Martin Braithwaite. El danés fue fichado fuera de mercado para solventar las carencias en ataque propiciadas por la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé, que se rompió el bíceps femoral. En una operación legal pero moralmente cuestionable, el Barcelona desposeyó al Leganés de su estrella sin que la reglamentación permitiera al equipo madrileño un margen de maniobra con el que subsanar la pérdida y pusiera en grave riesgo su permanencia.

Dembélé se verá beneficiado por la normativa de la Liga, que permite que un futbolista al que se le dio de baja por una lesión de larga duración pueda volver a ser inscrito a los cinco meses de su intervención quirúrgica, algo que sucedió el pasado 11 de febrero, ocho días después de la grave lesión muscular. El galo podrá volver a disponer de dorsal a partir del 11 de julio, una fecha en la que en condiciones normales hubiera estado de vacaciones pero que debido a la situación de excepcionalidad podría estar disputándose aún Liga y Champions.

Si se cumplen los plazos previstos por los servicios médicos de l club azulgrana, Dembélé estará en el tramo final de su recuperación y podría volver a jugar antes de que concluyera la temporada, coincidiendo con sus sustituto, Braithwaite, que seguirá con dorsal, ya que el Barcelona no tiene todas sus fichas ocupadas. De todas formas, la intención del cuerpo técnico del Barcelona es no precipitarse con el regreso del francés, ya que su fragilidad muscular y su historial de lesiones aconsejan cautela. Además, el club azulgrana no descarta colocar al de Vernon en el mercado para tratar de amortizar parte de su fichaje y frenar el impacto económico generado por la crisis del coronavirus.

Un jugador devaluado

No lo tendrá fácil el Barcelona, que ya asume que deberá quedarse al futbolista, al que le ha puesto un precio mínimo de 60 millones de euros (la cantidad que le queda por amortizar de su fichaje). Desde la dirección deportiva tratarán de incluirle en alguna operación para abaratar el coste de los nuevos fichajes que vayan a llegar para la próxima temporada.