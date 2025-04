Dembélé y Coutinho, cara y cruz de Xavi

Xavi Hernández disfrutó este martes de su primer día de trabajo. Acompañado por Joan Laporta y Rafa Yuste , fue presentado a los jugadores que, por diferentes motivos, no están estos días con las selecciones nacionales. Especialmente cariñoso se mostró con Ousmane Dembélé, jugador imprescindible en su propuesta, que vive estigmatizado por su fragilidad muscular y que la semana pasada volvió a sufrir un contratiempo después de jugar 25 minutos tras cinco meses lesionado. « Bien trabajado puede ser el mejor futbolista del mundo en su posición . Tiene unas condiciones espectaculares. Es muy importante, eso sí, que tenga una mentalidad ganadora, que tenga rendimiento», explicó Xavi durante su presentación, instando a Laporta a que priorice su continuidad. «Sí, su renovación es prioritaria ahora mismo», confirmó el técnico, desterrando la posibilidad de que el Barcelona le buscara una salida para hacer caja ante la perspectiva de que pudiera negociar su futuro como agente libre a partir del uno de enero.

Las palabras del catalán fueron acogidas con gran entusiasmo por Dembélé , que vive un auténtico calvario desde que firmó por el Barcelona en 2017. Su frustración llegó a tal extremo que estaba valorando la posibilidad de no prorrogar su vinculación con el club azulgrana y, de hecho, tiene una oferta del Newcastle encima de la mesa, que le pagaría 15 millones como prima de fichaje por llegar con la carta de libertad y otros 15 millones por temporada. Su agente Moussa Sissoko le ha ido dando largas a Mateu Alemany, hasta el punto que desde la planta noble se valoró una medida de presión como la que acabó con Ilaix Moriba traspasado. Renovación, traspaso en enero o grada hasta final de temporada , pero la llegada de Xavi ha motivado al francés, que ve en el de Tarrasa un técnico que puede ser clave en su carrera.

La desidia de Coutinho

Menos entusiasmo despierta en el nuevo técnico la figura de Philippe Coutinho, considerado uno de los peores fichajes de la historia del club azulgrana por la relación coste-rendimiento. El brasileño no ha justificado en ningún momento los 135 millones que se llevan pagados por él y este pasado fin de semana protagonizó un capítulo en Balaídos que puede ser determinante en su futuro. Tras la lesión de Ansu Fati, fue reclamado por Sergi Barjuan para que calentara, a lo que el carioca respondió con desidia. No solo no jugó ni un minuto sino que un peso pesado del vestuario le recriminó su actitud. « En mi carrera nunca faltó profesionalidad . Pueden buscar en cualquier lugar por el que pasé. Siempre respeté a todos, a los compañeros, al personal técnico, a todas las personas con las que trabajé», se justificó desde Sao Paulo. Xavi es consciente de las dificultades para que Coutinho pueda mostrar el mismo nivel que en Liverpool y su perfil no es imprescindible , motivo por el que ha dado vía libre al club para que le busque una salida con la que lograr ingresos durante el mercado invernal.