Fútbol Dembélé se gana el perdón de Valverde «Tiene cosas que otros jugadores no tienen», asegura el técnico, que ante el Betis le dejó en la grada

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 24/11/2018 23:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ousmane Dembélé parece haberse ganado el perdón de Valverde, que en el último partido, ante el Betis le dejo en la grada, cansado por sus continos actos de indisciplina. El técnico le dio entrada en lso últimos minutos ante el Atlético tras el gol de Diego Costa y anotó el tanto del empate. «Me deja un sabor de boca regular porque ha sido un partido que han planteado muy atrás, teníamos todo el dominio, defienden tan bien que es muy difícil encontrar los espacios, la posibilidad en la ultima linea. Están esperando que pierdas la paciencia para salir a la contra con la velocidad de sus delanteros. Lo hemos controlado bastante bien, recuerdo una que ha perdido Arthur la pelota y han hecho la contra y nada más, salvo el gol, que en estrategia son buenos. Lo teníamos todo controlado y al final en una jugada hemos ido contracorriente. Hemos empatado, que está bien, pero siempre esperas más», empezó explicando Valverde, que se refirió a Dembélé: « Es un gran jugador y tiene muchísimas cosas, entre ellas tiene gol. Lo está demostrando. Se hablado mucho, excesivamente. El último partido no vino convocado, es verdad. Es un jugador que tenemos que ayudarle para que le funcionen las cosas y él nos ayude en el equipo. Esperamos muchas cosas de él porque tiene un gran talento».

El entrenador del Barcelona insistió en la calidad del delantero francés pero aseguró que necesita que le ayuden a canalizarla: «Es verdad que tiene apariciones determinantes en el juego. También es cierto que está teniendo continuidad porque ha jugado bastante de inicio. En un equipo hace falta de todo. Especialistas en una cosa. Jugadores que te abran el juego, que se la jueguen, que tengan contención, que tengan entusiasmo, que te defienda... Dembélé tiene cosas que no tienen otros. Desparpajo, disparo con las dos piernas, personalidad. Tiene talento y tenemos que ayudarle a sacarlo. En la temporada pasan cosas y lo que pasa aquí siempre está en boca de mucha gente. Se demuestra que él nos da muchas cosas. Que tenga más minutos depende de su rendimiento a largo plazo».

También valoró el partido Sergio Busquets, que apuntó que «hemos dominado más y hemos tenido más la pelota. El gol de córner era demasiado injusto. El empate es lo que tocaba porque tampoco hemos tenido ocasiones nosotros». El centrocampista añadió: «Han planteado un partido replegados y esperando a las contras. Nos ha faltado filtrar pases entre líneas, pero no nos han dejado. Tenían las líneas muy juntas». Busquets explicó que « el Atlético plantea los partidos así. Lo sabíamos, pero tan exagerado no. Es su idea, no es muy divertida, pero hay que respetarla». Y se refirió a su efemérides, ya que cumplió su partido número 500: «Vamos a por los siguientes. Me gustaría acabar bien. Todavía me quedan fuerzas. No sé si serán dos o tres. Hace 11 años que debuté más o menos y me llena de orgullo».