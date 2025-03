El dedo acusador de Koeman agita al vestuario del Barça

Incapaz de ganar tres partidos seguidos, el Barcelona de Koeman se ha bajado del tren de la Liga mucho antes de lo previsto. Trece partidos han bastado para que todas las carencias de un equipo en transición queden al descubierto y convierten cada duelo ... en una final que reconfigura los objetivos a conseguir. Es consciente el técnico, que no esconde su malestar en sus comparecencias ante la prensa y no duda en señalar a los culpables. Su dedo acusador, exento de autocrítica, justifica los continuos tropiezos del equipo y sus decisiones. Errores de concentración, fallos individuales, poca agresividad defensiva o escaso acierto de cara a gol son sus manidos argumentos antes del duelo de esta noche en Valladolid. «Cada partido que no ganamos es un paso más atrás. Depende los resultados de los otros equipos. Aún hay jornadas por delante. El problema no es empatar un partido, es perder muchos fuera de casa. No podemos fallar porque hemos fallado en otros encuentros, hay que ganar para recortar», insiste desde su butaca en una sala de prensa en la que ayer volvió a escucharse la queja por la presunta diferencia de criterio en los arbitrajes que recibe el Barcelona con respecto al Real Madrid.

El empate ante el Valencia volvió a mostrar la cara más plana del Barcelona y despertó el instinto de supervivencia de Koeman. «Ha sido un partido difícil. Remontamos, pero teníamos que estar más concentrados . Tuvimos ocasiones, pero no estuvimos concentrados en algunas acciones. Hemos hecho un partido irregular. Con el 2-1 hemos atacado, pero también tenemos que saber que hay que defender. Perdimos balones en zonas que eran peligrosas . Hemos perdido balones... El equipo ha tenido dudas», señaló tras el tropiezo, séptimo punto que se escapa en el Camp Nou de 24 posibles. Incluso se sacudió de encima la responsabilidad en los goles recibidos en estrategia. «Hay que saber cuántos jugadores de altura tenemos para defender a gente tan alta. Diakhaby ha saltado solo. Hay que defender , hay que estar por encima. Somos más pequeños y tenemos problemas a balón parado», se excusó, un nuevo argumento con el reclamar fichajes. «En ciertas posiciones nos falta gente», lamenta constantemente al tiempo que pide «tiempo». «Estamos cambiando cosas», asegura.

Lo cierto es que no sienta bien su discurso en el vestuario y más teniendo en cuenta la autocrítica que exhiben algunos futbolistas tras algunas derrotas. «Faltó ganas, actitud, todo...» , denunciaba Griezmann tras la goleada ante la Juventus. Y echan de menos en la caseta que el técnico comparta la carga en lugar de mirar siempre hacia sus jugadores. Precisamente, el francés fue uno de los futbolistas que sufrió la acusación popular de Koeman, cuando le reprochó públicamente que fallara ocasiones claras ante el Sevilla. «Por su calidad tendría que haber marcado alguna de las dos que tuvo» . Y no dudó en pasarle factura sentándole ante el Ferencvaros en el primer partido de la fase de grupos de la Champions y cuatro días después ante el Real Madrid . Un claro mensaje hacia el atacante, que se defendió argumentando que el holandés no le colocaba en su posición y actuaba desubicado.

Mensajes en la prensa

No es el único jugador que sufrido la mano de hierro de Koeman, que, como demostró en su etapa en el Valencia, no se distingue precisamente por un talante pacificador. Como buen holandés, al igual que Van Gaal, su mensaje es directo y sin ambages. Lo saben Lenglet, Pjanic, Coutinho y Riqui Puig . El central francés ha desaparecido de las alineaciones tras sus errores ante el Cádiz y la Juventus a pesar de la desolación que padece la zaga, con Piqué lesionado de gravedad y Umtiti renqueante. No ha dudado Koeman en apostar por Araújo y Mingueza , dos futbolistas que el año pasado estaban en el filial. Tampoco le gusta al técnico que sus futbolistas flirteen con los medios de comunicación. Se lo está demostrando a Pjanic, al que sus quejas en la prensa italiana por los pocos minutos que está teniendo han tenido un efecto contrario. Se respalda el técnico en el pobre rendimiento del bosnio para mantenerle en el ostracismo (su participación en Liga es prácticamente testimonial).

Más duro ha sido con Riqui Puig , al que en pretemporada ya le acusó de ser el «filtrador» del vestuario a la prensa. Aunque la afición reclama más presencia del canterano en el once, Koeman se muestra inflexible y justifica su decisión. «Hay competencia, pero también a veces uno no trabaja lo suficiente en el entrenamiento como para hacer pensar al entrenador que debe cambiar cosas. Riqui Puig necesita más físico. Me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Y que cogen las opciones con dos manos para mejorar las cosas. Hoy en día no todo es calidad técnica , también se necesitan otras cosas», argumentó el preparador con la tranquilidad de habérselo soltado antes al futbolista en la intimidad del vestuario.

Incluso Messi ha sufrido los mensajes indirectos de Koeman, que ha sido capaz de dejarle en el banquillo ante el Betis y fuera de la convocatoria en dos partidos de la Champions League (Dinamo de Kiev y Ferencvaros), presumiblemente en una decisión consensuada con el propio argentino. « Es todavía un jugador muy decisivo. Estamos acostumbrados a que siempre marcó la diferencia . Todavía tiene muchas calidades que está demostrando. Es muy importante en nuestro juego ofensivo», trató de protegerle el técnico de las críticas, pero dejando caer el escaso trabajo defensivo del «10».

Se le agota el crédito

A ocho puntos de la cabeza de la Liga y a cuatro de los puestos que dan acceso a disputar la Champions League el próximo año, el crédito de Koeman se agota a pasos agigantados, aunque mantiene el aval que le proporciona el desgobierno que vive el club azulgrana, que no tendrá un nuevo presidente hasta el próximo 24 de enero. Su cargo no corre peligro y así se lo ha hecho saber el presidente de la comisión gestora, máximo responsable del club durante estas semanas de transición. «Yo no me cargaré nadie , en absoluto. Además, Koeman lo está haciendo bien, tiene mucho criterio, apuesta por la cantera y por gente joven y tiene absolutamente todo mi apoyo y siempre lo tendrá. He ido a comer algún día con él y lo veo optimista», aseguraba Carles Tusquets en Cuatro esta misma semana.