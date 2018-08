España David Silva anuncia que deja la selección española El canario pone fin a su ciclo en la absoluta tras más de 100 partidos y siendo el sexto jugador de la historia con más participaciones

David Silva ha comunicado este lunes que deja la selección española de fútbol. Tras confirmarse la marcha de Gerard Piqué hace apenas unos días, es ahora el jugador canario el que comunica que su ciclo con la absoluta ha terminado. El futbolista del Manchester City debutó con España en 2006, acumulando desde entonces 125 partidos y sumando 35 goles. Es el sexto jugador con más partidos con España.

Además, David Silva ha formado parte estos años del ciclo más exitoso de la historia de España. El centrocampista ha sido una pieza clave en los triunfos de la Selección, comenzando con la Eurocopa de 2008. Con su participación en el Mundial de Rusia se despedirá de la camiseta roja que le llevó, entre otras cosas, a ser campeón del Mundial de Sudáfrica.

«Me voy feliz con todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargada de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos».