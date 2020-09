Dani Ceballos, a punto de llegar a las manos con un compañero en el calentamiento

Este sábado no solo comienza la Liga española. También la Premier League inglesa, inaugurado con el duelo entre el Fulham y el Arsenal, un partido en el que se ha vivido un momento muy tenso entre el español Dani Ceballos y su compañero Eddie Nketiah durante el calentamiento previo.

El centrocampista cedido por el Real Madrid ha mostrado un evidente enfado con Nketiah durante el rondo entre los jugadores suplentes del Arsenal en dos acciones consecutivas que han acabado estado a punto de provocar que ambos futbolistas llegaran a las manos. Un incidente que no ha ido a más porque el compañeros han intervendido rápidamente para separarlos, aunque las imágenes han resultado muy llamativas.

Eddie Nketiah and Dani Ceballos squaring up during the warm up, Arsenal fans be prepared... it’s going to be a long season. 😂😂 pic.twitter.com/0bMp432a3K