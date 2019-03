Segunda B El curioso caso del Hércules, el único club sin presidente Desde hace cinco meses, Carlos Parodi, director general, se encarga de la representación institucional del club alicantino

El Hércules CF, conjunto del Grupo III de Segunda B, cumple este sábado cinco meses sin presidente de su consejo de administración y no se plantea la posibilidad, a corto plazo, de nombrar uno nuevo, según han confirmado a Efe fuentes de la entidad. Un curioso caso que no impide que el conjunto alicantino esté cumpliendo sus objetivos deportivos en la presente temporada. Después de 27 jornadas, los del Rico Pérez son cuartos y están situados a cuatro puntos del líder, el Atlético Baleares.

El 9 de septiembre de 2018, Quique Hernández, último presidente de la entidad, presentó por sorpresa su dimisión como máximo representante institucional del Hércules por desavenencias con los máximos accionistas del club, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez.

En principio, el consejo se planteó la posibilidad de nombrar de forma urgente un sustituto, pero pasado el tiempo descartó esta opción tras no cuajar varias de las primeras opciones que se había planteado. El club, que celebrará dentro de mes y medio su junta general de accionistas, no tiene intención en esta cita de proponer el nombramiento de un nuevo presidente, aunque sí recogerá en su orden del día el cese del anterior.

El Hércules, que mantiene el mínimo de tres consejeros, no tiene obligación legal de nombrar un nuevo presidente, aunque la intención a medio plazo es convencer a alguna personalidad de la sociedad alicantina, capaz de tener buena sintonía con los aficionados y los accionistas, de que ocupe el cargo.

La representación institucional del Hércules corre a cargo en los últimos meses de Carlos Parodi, director general, quien ya ejerció como presidente de la entidad alicantina hace dos años. Su salida, tras cuatro años en el puesto, abrió un periodo de inestabilidad en la presidencia del club, por la que pasaron Ramírez y Hernández en apenas año y medio.