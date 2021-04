Barcelona 1 - Granada 2 Koeman: «Es el cuarto árbitro el que me falta al respeto a mí» El técnico explica su disconformidad con su expulsión y culpa al asistente de González Fuertes

Sergi Font Barcelona Actualizado: 29/04/2021 22:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acabó muy enfadado Ronald Koeman con el arbitraje. Una vez más. El técnico holandés fue expulsado por González Fuertes después de que el Granada anotara el gol del empate en el minuto 63. El árbitro recibió el aviso por parte del asistente y no dudó ni un segundo en acercarse al neerlandés y mostrarle la roja directa. A expensas de conocer la sanción que deba cumplir, el técnico no estará este próximo fin de semana ante el Valencia ni en la siguiente jornada ante el Atlético de Madrid, partido que se presume decisivo para dirimir las opciones de azulgranas y rojiblancos. «No entiendo porqué me han expulsado. Según nuestro delegado, Carlos Naval, el árbitro ha puesto que he faltado al respeto al cuarto árbitro. Pero no le he dicho nada. He comentado cosas con el cuarto árbitro pero siempre con respeto. Ni le he insultado ni nada. Además, el cuarto árbitro siempre me contestado con un tono que no era el correcto. No lo entiendo, pero si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche... Veremos que es lo que ponen y si no es cierto tendré que tomar medidas. Ha sido él el que me ha faltado el respeto a mí», explicó el entrenador.

Koeman también analizó los errores que habían llevado a la derrota de su equipo: «En la segunda parte, la concentración en defensa no ha sido buena, no tanto como en la primera. Hemos generado ocasiones para marcar el segundo pero no lo hemos marcado y ellos sí lo han hecho. Era una buena oportunidad para ganar hoy pero quedan cinco partidos por disputarse y todos tienen un calendario complicado». El técnico quiso transmitir un mensaje optimista a pesar del varapalo sufrido: «Es muy importante ser positivos porque aún hay posibilidades. Hay que aceptar la derrota, analizarla y prepararse para este domingo». Y concluyó: «El 1-1 cambio el partido pero hemos intentado seguir. No hemos creado muchas oportunidades después. Las tuvimos con el 1-0 a nuestro favor. Cerraron bien los espacios con muchos jugadores atrás».

El segundo gol de Granada, de Jorge Molina, fue un jarro de agua fría para los azulgranas, que vieron como se abortaba la posibilidad de conseguir un ansiado liderato que acercaba la Liga y un doblete impensable a principios de temporada. Jordi Alba fue uno de los jugadores que compareció ante los medios y dio la cara. El lateral se mostró abatido y contrariado por este tropiezo. «Estamos fastidiados. No hemos estado finos y en dos llegadas nos han hecho dos goles. Era una oportunidad única. Hay que intentar ganar los cinco que quedan y esperar a ver qué pasa. Si los ganamos tendremos alguna oportunidad de ganar la Liga», explicó el futbolista. «Han llegado dos veces y nos han metido dos goles. Hay partidos que tenemos que sentenciar antes. Sabíamos que teníamos que marcar otro gol pero no lo hemos hecho. Es un palo muy duro. Estamos haciendo un buen año y era una ocasión única para ponernos líderes después de todo lo que hemos sufrido este año. Solo queda ganar los cinco partidos que faltan», añadió el jugador que se lamentó: «Nos ha faltado marcar ese segundo gol. Estamos muy fastidiados pero no queda otra que levantarse».

En la misma línea se mostró Frenkie De Jong. «Estamos mal hoy y también lo estaremos mañana pero hay que levantarse y seguir hasta el final. En la primera parte hemos estado bastante bien, controlando el partido. En la segunda hemos intentado seguir igual pero ha sido más difícil. Al final han tirado dos veces a puerta y nos han hecho dos goles», explicó el centrocampista.