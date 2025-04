Las críticas de un Balón de Oro al juego del Barcelona

Rivaldo , leyenda del Barcelona y Balón de Oro en 1999, no ha dudado en mostrarse crítico con el juego del equipo y reclamar más protagonismo a los jugadores veteranos.«Quiero creer que las mediocres actuaciones recientes son el resultado de estos tiempos extraños que estamos viviendo y espero que en los próximos dos o tres partidos ya estén jugando mejor», ironizó el actual embajador de Betfair . «Es obvio que el Barcelona tiene que mejorar su fútbol y que es cosa de su entrenador, de Quique Setién, que tiene que buscar la fórmula para hacer algo nuevo , diferente, que permita aprovechar la calidad de los jugadores que tiene a su disposición», añadió. Rivaldo ha pedido a Setién que aumente el rendimiento de los suyos. «Desde luego, los últimos partidos hacen dudar a todos : a los aficionados, a la prensa… estamos habituados a ver un Barcelona distinto que hace verdaderos shows en sus partidos», insistió.

Rivaldo, en declaraciones a Betfair, es un gran defensor de la cantera y cree que jóvenes como Riqui Puig o Ansu Fati serán importantes en las jornadas que restan, pero también avisa que no es obligación de estos canteranos sacar al Barcelona de su crisis de juego actual. «Estos chicos son importantes para el equipo, tiene un futuro brillante por delante, pero no creo que tengan que ser ellos los que marquen las diferencias , sobre todo ahora que se juega algo tan importante», explicó el Balón de Oro en 1999. «La responsabilidad debe recaer en los veteranos, en los que tienen más experiencia. Ellos son los que deben dar más», apuntó. «Leo en la prensa que muchos jugadores están por encima de los 30 años, pero no estoy nada de acuerdo en que eso sea un problema. Estos jugadores son capaces de seguir dando lo mejor que tienen a su edad. Mira el Milan que ganó la Champions en 2007. Tenía muchos veteranos como Maldini, Dida, Nesta, Inzaghi o Seedorf y aun así era un equipazo», justificó.

«El Barcelona actual tiene condiciones para jugar mejor y retroceder al fútbol que hacían hace un par de años. Claro que es importante dar oportunidades a los jóvenes , preparar el futuro… pero son los jugadores con más experiencia los que deben asumir la responsabilidad ahora», añadió. También quiso valorar los errores que está teniendo el VAR y que, en este retorno de la Liga, parecen beneficiar al Real Madrid. «En todos los partidos vemos algún error arbitral que no ha solucionado el VAR. Las quejas de Piqué son comprensibles , pero quizá las cosas cambien a su favor en breve», opinó. «Los errores a favor del Real Madrid no creo que sean adrede, porque dentro de unos días esos errores pueden ser a favor del Barcelona. Aun así, sigo sin saber cómo es posible que el VAR siga sin ayudar en decisiones como una mano o un penalti », reflexionó Rivaldo, que en 2001 vio como en el Bernabéu le anulaban un gol que se hizo mundialmente famoso por polémico. «Si entonces hubiera existido VAR y me hubieran anulado el gol, entonces sí que habría que pensar que había algo raro y sospechoso , pero afortunadamente los casos actuales no llegan a aquello», explicó.

« Quiero creer que no hay premeditación , porque el fútbol español es respetado en todo el mundo y llegar a ese punto, que existieran favores externos para ayudar a un club, sea el Real Madrid o el Barcelona, sería muy, muy triste. Por eso no creo que los árbitros o el VAR vayan con mala intención para ayudar a alguien. Espero y confío que cuando un árbitro pita al Real Madrid o al Barcelona lo haga juzgando conforme a las reglas y no al color de las camisetas», añadió. Por último, el embajador de Betfair, se alegró de que su compatriota Vinicius esté mostrando el protagonismo que Rivaldo siempre creyó que podía alcanzar en el Real Madrid: «Cuando marcas goles, entonces refuerzas tu confianza y eso es clave para un delantero, así que, si sigues marcando, te da ventaja para afrontar los próximos partidos. En todo caso, lo importante para Vinicius es que sigan jugando a tan alto nivel, marque o no, y así siga creando problemas en las defensas rivales».