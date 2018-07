Mercado de fichajes A la Juventus le salen las cuentas con Cristiano Ronaldo El equipo turinés cree que sabrá rentabilizar el astronómico fichaje con mayores ingresos por patrocinios

Nunca en la historia del fútbol italiano el posible fichaje de un jugador había suscitado tanto interés y expectación como el de Cristiano Ronaldo por la Juventus. No solo entre los seguidores de la «Vecchia Signora», sino en todo el país. «Tuttosport», diario deportivo de Turín, llegó calificar el posible fichaje como «el golpe del siglo». La alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, del Movimiento 5 Estrellas, declaró entusiasmada que «la llegada de Ronaldo será algo extraordinario no solo para la Juventus, sino también para la imagen de la ciudad». Solo sucedió algo parecido, pero en tono mucho menor, hace 34 años, cuando Maradona fichó por el Nápoles. Pero el futbolista argentino al llegar a la capital napolitana, en 1984, no había alcanzado todavía los triunfos de Ronaldo: ganó el Mundial dos años después en México.

La sola hipótesis de la llegada de Ronaldo a Turín, que en todos los medios se da casi como segura, causó un auténtico tsunami. Los aficionados de la Juventus comienzan ya a soñar con la Champions, una copa que persiguen sin éxito desde hace años. Marco Tardelli, exjuventino y campeón del Mundo en 1982, le dirige una emotiva carta a Ronaldo en el diario «La Stampa» de Turín: «El calcio italiano obtendría un gran beneficio con tu presencia y los deportistas de cualquier color estarían orgullosos de acoger un gran campeón en nuestra Serie A». A Tardelli le hace eco el entrenador del Roma, Eusebio Di Francesco: «Con Ronaldo nuestro calcio sería más bello».

Seísmo emotivo y económico

Al terremoto emotivo que ha causado ya Ronaldo hay que añadir el económico, con una extraordinaria repercusión en la Bolsa de Milán. Las acciones de la Juventus han tenido una subida espectacular, como si el fichaje ya estuviera hecho. En cinco sesiones, el título de la «Vecchia Signora» subió un 30 por ciento. Por eso, el diario económico «Il Sole 24 Ore» llega a destacar en un titular: «Juventus: Con la subida de la Bolsa ya se ha pagado el fichaje de Ronaldo». La capitalización del club superó este viernes los 826 millones de euros. Ante la especulación que se ha desatado con las acciones, la Consob (el organismo que controla la Bolsa de Milán) exigió al club una aclaración. En su comunicado oficial, la Juventus no despeja las dudas: «La sociedad está valorando diversas oportunidades de mercado ante la eventualidad de poder mejorar la plantilla y ofrecerá la oportuna información en los términos adecuados». En cualquier caso, el efecto Ronaldo ha afectado ya muy positivamente también a las acciones de otros equipos italianos cotizados en Bolsa: la Roma subió el jueves casi un 10 por ciento y el Lazio ganó el 6,08 por ciento. Obviamente, se da por hecho que la llegada de CR7 a Turín conllevará beneficios, en términos de ingresos por entradas y publicidad, para todo el campeonato italiano.

Las posibles cifras del fichaje se califican como «monstruosas» por parte de los medios italianos. Pero el coste de la operación no parece asustar a la Juve, nombre como se conoce popularmente al club fundado en 1897. Se calcula que la inversión de la Juventus superará los 400 millones de euros. El contrato de Ronaldo por cuatro años le costaría al club 240 millones (el jugador cobraría la mitad de esa cantidad, es decir, 30 millones de euros netos por temporada). A esta cifra hay que añadir las comisiones, bonus y la cantidad que percibiría el Real Madrid: el diario «La Stampa» señala que no serían suficientes 100 millones, porque el presidente Florentino Pérez pide 150. La Juve es un club con ligeras ganancias y cree que podrá cuadrar sus cuentas: su último balance lo cerró con 560 millones de ingresos, de ellos 232 se generaron por derechos de televisión, mientras sus costes fueron 400 millones de euros y otros 95 por amortizaciones. Para afrontar el fichaje de Ronaldo y no obtener problemas con el «fair play» financiero que impone la UEFA, la Juve espera obtener 150 millones de euros con la venta de Higuain, Rugani y Alex Sandro.

Combinación Ferrari-CR7

Por otro lado, será crucial su capacidad para obtener ingresos con patrocinios y merchandising. En este sentido, se considera que Cristiano es una marca extraordinaria. Por ejemplo, Ronaldo tiene en Twitter 74,4 millones de seguidores frente a los 43 millones de un icono del deporte global como es el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James. Obviamente, ya se habla de una muy posible combinación con Ferrari, la prestigiosa marca de la galaxia Exor, el grupo empresarial de los Agnelli que incluye también Fiat Chrysler Automoviles (FCA) y que controla asimismo la «Vecchia Signora».